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Niharika Konidela: బిచ్చగాడు కంటే వంద దేవుళ్ళు విజయం సాధించాలి : నిహారిక కొణిదెల
విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్తో కలిసి ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రామంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించిన చిత్రం ‘వంద దేవుళ్ళు’. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్ ధీషన్, లిజోమోల్ జోస్, కరుణాస్, శక్తి, కావ్య అనిల్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. సోమవారం నాడు మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Niharika Konidela, Vijay Antony, Swasika, Trinadha Rao Nakkina
విజయ్ ఆంటోని మాట్లాడుతూ .. ‘శశి గారు 20 ఏళ్ల నన్ను మ్యూజిక్ దర్శకుడిగా పరిచయం చేశారు. పదేళ్ల క్రితం శశి గారు ‘బిచ్చగాడు’ చిత్రంతో హీరోగా నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ‘వంద దేవుళ్ళు’ అంటూ మేం రాబోతోన్నాం. శశి గారు కథ చెప్పిన తరువాత నేను ఎంతో ఏడ్చేశాను. నాకు కన్నీళ్లు మాత్రం ఆగలేదు. నా పాత్ర చాలా డిఫరెంట్గా, కొత్తగా ఉంటుంది. ‘బిచ్చగాడు’ నుంచి నాతో ప్రయాణిస్తున్న భాష్య శ్రీ గారికి థాంక్స్. శశి గారు ఈ మూవీతో కొత్త టెక్నికల్ టీంను పరిచయం చేశారు. ‘వంద దేవుళ్ళు’ మూవీని సుబ్బారెడ్డి గారు, మైత్రి శశి గారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. నా నిర్మాత ఫాతిమా గారికి థాంక్స్. జూన్ 19న రాబోతోన్న మా ‘వంద దేవుళ్ళు’ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ .. ‘‘వంద దేవుళ్ళు’ మూవీని ఆల్రెడీ నేను చూశాను. శశి గారు తీసిన ‘శ్రీను’ మూవీ చూసి నేను వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాను. ఆయన ‘బిచ్చగాడు’ లాంటి గొప్ప సినిమాని తీశారు. ప్రతీ ఒక్కరూ హార్ట్ పెట్టి మూవీకి పని చేసినట్టుగా కనిపిస్తోంది. పెళ్లి అయితే, పిల్లల్ని కంటే అమ్మాయి అమ్మగా మారిపోతుంది. అయితే అమ్మలోనూ అమ్మాయి ఉంటుంది. అదే పాయింట్ను గొప్పగా చూపించారు. స్వాసిక గారు చాలా అద్భుతంగా నటించారు. అజయ్, కావ్య అందరూ చక్కగా నటించారు. ‘వంద దేవుళ్ళు’ అనే టైటిలే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. టైటిల్తోనే అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. విజయ్ ఆంటోని గారు చేసే ప్రతీ సినిమాలో అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆయన దర్శకుడు, హీరో, నిర్మాత, ఎడిటర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇలా ఎన్ని ఉన్నా.. అన్నింటికంటే కూడా ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తి. ఆయన్ను కలిసి మాట్లాడాక మరింత గౌరవం పెరిగింది. ఈ చిత్రంలో ఫ్యాన్ నుంచి టీ కప్పు వరకు అన్నింటికీ ఓ ఇంపార్టెన్స్, ఓ కారెక్టర్ ఉంటుంది. ఎంత ఎమోషనల్గా ఉంటుందో.. అంతే వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది. విజయ్ ఆంటోని గారి పాత్ర ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. ఆలోచన రేకెత్తించేలా సినిమా ఉంటుంది. కమర్షియల్ అంశాలతోనే గొప్పగా చిత్రాన్ని మలిచారు. అమ్మను కలిగిన ప్రతీ ఒక్కరూ ‘వంద దేవుళ్ళు’ సినిమాని చూడాలి. ‘బిచ్చగాడు’ కంటే ‘వంద దేవుళ్ళు’ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
త్రినాథరావు నక్కిన మాట్లాడుతూ .. ‘విజయ్ ఆంటోని గారి సినిమాలంటేనే యూనిక్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆయన ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేసి ఉంటారా? అని తెలుసుకునేందుకు అయినా సినిమాని చూస్తుంటాను. కంటెంట్ని మాత్రమే నమ్ముకుని ఆయన చిత్రాలు చేస్తుంటారు. ‘వంద దేవుళ్ళు’ కోసం ఇక్కడకు ఇలా రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ మూవీ పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని మాట్లాడుతూ .. ‘‘వంద దేవుళ్ళు’ ఈవెంట్కు వచ్చిన నిహారిక గారికి, త్రినాథరావు నక్కిన గారికి థాంక్స్. శశి గారు, విజయ్ ఆంటోని గారు కలిసి చేసిన ‘వంద దేవుళ్ళు’ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. భాష్య శ్రీ గారు మా ఇంట్లోనే స్క్రిప్ట్ డబ్బింగ్ వర్షెన్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారు. జూన్ 19న మా సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి. ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు శశి మాట్లాడుతూ .. ‘‘బిచ్చగాడు’ మూవీతో పదేళ్ల క్రితం ఇక్కడకు వచ్చాను. అప్పుడు మా గురించి ప్రేక్షకులకు ఏమీ తెలియకపోయినా పెద్ద హిట్ చేశారు. ఆ మూమెంట్ నా గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను. ఇప్పుడు మళ్లీ విజయ్ ఆంటోనితోనే ‘వంద దేవుళ్ళు’ అని తల్లీకొడుకుల కథతో రాబోతోన్నాను. ఇది ‘బిచ్చగాడు’కి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. అమ్మని దేవతలా చూస్తే అది ‘బిచ్చగాడు’.. అమ్మని సాధారణ మనిషిలా చూస్తే ‘వంద దేవుళ్లు’. ‘బిచ్చగాడు’ ఎంతలా నచ్చిందో.. ‘వంద దేవుళ్ళు’ కూడా అంతే స్థాయిలో నచ్చుతుంది’ అని అన్నారు.
నటి కావ్య అనిల్ మాట్లాడుతూ .. ‘విజయ్ ఆంటోని గారితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. శశి గారి ముందు నేను ఒక స్టూడెంట్లా ఉండి అంతా నేర్చుకున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విజయ్ ఆంటోని సర్కు థాంక్స్. ఆయన్నుంచి నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను. మా సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘‘వంద దేవుళ్ళు’ సినిమా అద్బుతంగా వచ్చింది. మైత్రితో కలిసి ఈ మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. విజయ్ ఆంటోని గారికి మంచి విజయం దక్కబోతోంది. మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న నిహారిక గారికి, త్రినాథరావు నక్కిన గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
రైటర్ భాష్య శ్రీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘బిచ్చగాడు’ నుంచి విజయ్ ఆంటోని గారితో జర్నీ కొనసాగుతోంది. శశి గారు ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని ఎంతో పరిశీలిస్తుంటారు. ‘వంద దేవుళ్లు’ కేవలం ఒక సినిమా కాదు.. ఇదొక గొప్ప ఆలోచన. ఈ ఆలోచనను మీడియానే ముందుకు తీసుకు వెళ్లాలి. అమ్మకి జరిగిన ఘటన చుట్టూనే ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఈ మూవీకి మాటలు, పాటలు రాశాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శశి గారు, విజయ్ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
మన్యం రమేష్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘వంద దేవుళ్ళు’ టీజర్, ట్రైలర్ బాగున్నాయి. శశి గారు మంచి కథతో రాబోతోన్నారు. విజువల్స్, మ్యూజిక్ అన్నీ బాగున్నాయి. విజయ్ ఆంటోని గారికి మళ్లీ ఓ పెద్ద సక్సెస్ రాబోతోంది’ అని అన్నారు.
నటీనటులు : విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్, లిజోమోల్ జోస్, కావ్య, శక్తి, పదిని, కర్ణాస్, బాలాజీ శక్తివేల్, దివాకర్, అరుల్ దాస్, బక్స్, వినోదిని, మునీష్కాంత్, కొడంగి వడివేలు తదితరులు
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు అభిజీత్ చెంప ఛెళ్లుమనిపించిన దండగుడు (వీడియో)
దేశ వ్యాప్తంగా సంచనం సృష్టిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు అభిజీత్ దిప్కేపై గుర్తు తెలియని ఓ దండగుడు దాడికి పాల్పడ్డాడు. జైపూర్లో ఈ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు అభిజీత్ రాగా, ఆయన చెంపపై పలుమార్లు కొట్టాడు. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియో దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మూడో స్టార్టప్ వ్యవస్థగా భారత్ : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ వ్యవస్థగా అవతరించిందని చెప్పారు. ఆదివారం ఫ్రాన్స్లోని నీస్ నగరంలో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్తో కలిసి చారిత్ర విల్లా కెర్లియాస్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ పలు అంశాలపై సంభాషణలు జరుపుతూ లీనమైపోయారు. విల్లాను కలియతిరుగుతూ ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకున్నారు.
గూగుల్ మ్యాప్ తప్పిదం.. విదేశీ మహిళను కాపాడిన మహిళా రాపిడో రైడర్ (Video)
రాపిడో డ్రైవర్లుగా మహిళలు ప్రస్తుతం రాణిస్తున్నారు. పురుషులకు ధీటుగా రాపిడో డ్రైవర్లు వాహనాలు నడుపుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళా రాపిడో డ్రైవర్ నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ తప్పిదం వల్ల దారి తప్పిన విదేశీ మహిళకు అండగా నిలిచిన మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు ప్రశంసలతో కొనియాడుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేక భయాందోళనకు గురవడంతో విదేశీ మహిళకు భరోసానిచ్చి ఆ విదేశీ మహిళను సురక్షితంగా హోటల్కు చేర్చిన సింధు అనే మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు కితాబిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. దిక్కుతోచని స్థితిలో తనను రక్షించిన రాపిడో రైడర్పై విదేశీ మహిళ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
లెబనాన్లో స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుంచి వైదొలగం.. కాట్జ్
ఇరాన్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర ఒప్పందం పెండింగ్లో ఉన్నందున, లెబనాన్లో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుండి వైదొలగబోమని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ మధ్యంతర ఒప్పందం ప్రకటన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ వైపు నుండి వచ్చిన మొదటి అధికారిక వ్యాఖ్యలు ఇవే కావడం గమనార్హం. ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి ఇరు పక్షాలు శుక్రవారం జెనీవాలో సమావేశం కానున్నట్లు పాకిస్థాన్ తెలిపింది. లెబనాన్తో పాటు సిరియా, గాజా స్ట్రిప్లలో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల్లో అనిశ్చిత కాలం పాటు కొనసాగాలని ఇజ్రాయెల్ యోచిస్తోందని కాట్జ్ పేర్కొన్నారు.
చీరాల బీచ్లో 17ఏళ్ల బాలుడిని కాపాడిన పోలీసులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాపట్ల జిల్లా చీరాల సమీపంలో ఉన్న ఓడరేవు బీచ్లో, భారీ అలల ధాటికి సముద్రపు ఉధృతమైన నీటిలో కొట్టుకుపోయిన 17 ఏళ్ల బాలుడిని ఆంధ్ర మెరైన్ పోలీసులు ఆదివారం రక్షించారు. బీచ్లో ఈత కొడుతుండగా అఖిలేష్ అనే ఆ బాలుడు సముద్రం లోపలికి కొట్టుకుపోయాడు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన కారంచేడు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ వెంటనే మెరైన్ పోలీసు బృందాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. అపారమైన ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శిస్తూ, మెరైన్ కానిస్టేబుల్ ఏడుకొండలు, స్థానిక ఈతగాళ్లు ఉధృతంగా ఉన్న సముద్రపు నీటిలోకి దూకారు. వారు ఆ బాలుడిని చేరుకుని, లైఫ్బాయ్ సహాయంతో సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.