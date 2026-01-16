viral video, దివ్వెల మాధురి కుడిచేతిలో పుంజు, ఎడమ చేతిలో కత్తి
దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి పాపులారిటీ గురించి వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఏ విషయాన్నైనా సూటిగా సుత్తి లేకుండా మాట్లాడేస్తుంటారు. ఎంతలా మాట్లాడేస్తుంటారంటే సోషల్ మీడియాలో వారి తాలూకు వీడియో క్లిప్పింగులు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... సంక్రాంతి సందర్భంగా వీరిద్దరూ ఎక్కడైనా కనబడతారేమోనంటూ పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేసుకోవడం కనబడింది.
ఇంతలో దివ్వెల మాధురికి సంబంధించిన ఓ వీడియో క్లిప్పింగ్ దర్శనమిచ్చింది. అందులో దివ్వెల మాధురి కుడి చేతిలో కోడిపుంజును పట్టుకుని ఎడమ చేత్తో కత్తిని పట్టుకుని వస్తూ కనబడింది. పైగా తలకు చున్నీని తలపాగాలా గట్టిగా చుట్టేసింది. ఇంకేం... కోడి ఖైమా ఖాయం అంటూ పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.