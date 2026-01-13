సంక్రాంతి సంబరాలు.. కోనసీమలో బోట్ రేసు పోటీలు.. పాల్గొంటున్న 22 జట్లు
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కొత్తపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, ఆత్రేయపురం మండలంలోని లొల్ల లాక్స్ ప్రధాన కాలువ సమీపంలో జరిగిన సర్ ఆర్థర్ కాటన్ డ్రాగన్ బోట్ రేసు పోటీలలో ఏకంగా 22 జట్లు పాల్గొన్నాయి. సంక్రాంతి సంబరాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తోంది.
కేరళ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన క్రీడాకారులు ట్రోఫీ కోసం పోటీపడ్డారు. వారు ఉచిలి నుండి తాడిపూడి వరకు 1000 మీటర్ల పరిధిలో జరిగిన పడవ పందాలలో పోటీపడ్డారు. బండారు, కోనసీమ, పల్నాడు, కర్నూలు, యర్ర కల్వ, కేరళ అల్లెప్పీ జట్లు సోమవారం సెమీ-ఫైనల్స్కు చేరుకున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా, కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానంద రావు, జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వాహకులు 18 ఈవెంట్లలో పోటీలను నిర్వహించారు, ఇందులో 200 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఈత పోటీలలో 60 ఏళ్లు పైబడిన పురుషులు, మహిళలు, పోలీసు శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
ఈ పోటీలో సుమారు 54 మంది ఈతగాళ్లు విజేతలుగా నిలిచారు. అమలాపురం ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు, తెలుగుదేశం నాయకుడు మెట్ల రమణ బాబు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సంక్రాంతి సంబరాలు మరియు పడవ పందాలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించాయని, ఈ ప్రాంతం అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా మారుతుందని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానంద రావు అన్నారు.
పురాతన దేవాలయాలు, కొబ్బరి చెట్లు, వరి పొలాలు, కోకో తోటలతో కూడిన పచ్చదనం, కాలువలు, గోదావరి నదితో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మంగళవారం చివరి రోజున, హోంమంత్రి వి. అనిత, జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రి కె. శ్రీనివాస్, పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ తదితరులు పడవ పందాలను వీక్షించనున్నారు. సోమవారం రాత్రి, కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ సెహ్రీ బ్యాండ్ కార్యక్రమం మరియు ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొన్నారు.