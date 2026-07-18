సంబంధిత వార్తలు
- పట్టపగలే యువతిని కొడవలితో నరికి చంపేసిన యువకుడు
- Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
- క్రెడిట్ కార్డుతో ప్రీమియం చెల్లింపులను నిలిపివేసిన ఎల్.ఐ.సి
- కర్నాటక రవాణా శాఖామంత్రికి షాకిచ్చిన కండక్టర్
- Nara Brahmani: నారా బ్రాహ్మణీకి అరుదైన అవార్డు.. నారా లోకేష్ కితాబు
APSRTC: ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న బస్సులు.. 60 ప్రయాణికులకు ఏమైంది?
ఒంగోలు మీదుగా కొండపి నుండి మద్దులూరుకు వెళ్తున్న ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సు, ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును ఢీకొట్టకుండా తప్పించే ప్రయత్నంలో ద్వారక సీ ఫుడ్ సమీపంలో బోల్తా పడింది. శనివారం నాడు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 20 మంది విద్యార్థులతో సహా సుమారు 60 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
APSRTC
రోడ్డు పక్కన ఉన్న దట్టమైన ముళ్ల పొదల కారణంగా ఎదురుగా వస్తున్న బస్సు డ్రైవర్కు కనిపించకపోవడమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం కొండపి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Ameer Log: అమీర్ లోగ్ నుంచి స్ట్రీట్ ఆంథమ్లా సాగే సీదా హెలికాప్టర్ షాట్ పాట
మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మాతగా చేస్తున్న తొలి ప్రయత్నం అమీర్ లోగ్. రమణ రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' తెలుగు థియేట్రికల్ పంపిణీ హక్కులను దక్కించుకోవడం ఈ ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్కు విశేష ఆదరణ లభించింది.
దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాలతో ఓటీటీలో పోటీలో నెగ్గిన శ్రీ నందు అగ్లీ స్టోరీ
శ్రీ నందు, అవికా గోర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన అగ్లీ స్టోరీ ఏకంగా 8.1 మిలియన్ వ్యూస్ సాaధించి టాప్లో నిలిచింది. తాజాగా హాట్ స్టార్ విడుదల చేసిన టాప్ 10 అత్యధిక వ్యూస్ చిత్రాల లిస్ట్ లో అగ్లీ స్టోరీ 3 వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సందర్బంగా సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మూవీ యూనిట్ ధన్యవాదములు తెలిపింది.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.