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క్రెడిట్ కార్డుతో ప్రీమియం చెల్లింపులను నిలిపివేసిన ఎల్.ఐ.సి
ప్రముఖ ప్రభుత్వరంగ బీమా సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఎల్.ఐ.సి) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి క్రెడిట్ కార్డుతో ప్రీమియం చెల్లింపులను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. తన అధికారిక కస్టమర్ పోర్టల్, యాప్లో క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ప్రీమియం చెల్లించే ఆప్షన్ను తొలగించింది. 15 రోజుల క్రితమే ఈ ఆప్షన్ను తీసేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్ఐసీ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో కేవలం నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్, యూపీఐ ఆప్షన్లు మాత్రమే దర్శనమిస్తున్నాయి.
ఎల్ఐసీ పాలసీ ప్రీమియంలను ఇతర ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లించేటప్పుడు రుసుములు పడేవి. అదే ఎల్ఐసీ పోర్టల్ / యాప్లో క్రెడిట్కార్డు ద్వారా చెల్లించినప్పుడు గేట్వే ఛార్జీలను / కన్వీనియన్స్ ఫీజులను కస్టమర్లు తరఫున ఎల్ఐసీనే భరించేది. రానురాను లావాదేవీల సంఖ్య పెరుగుతుండడం, ఫీజుల భారం అధికం అవుతుండడంతో క్రెడిట్కార్డ్ ఆప్షన్ను నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఒకవేళ క్రెడిట్కార్డు ఉపయోగించి బిల్లు పేమెంట్ చేయాలంటే భారత్ బిల్ పేమెంట్పే, దాంతో అనుసంధానమైన బిల్లు పేమెంట్ ఆప్షన్లను వినియోగించుకోవచ్చని ఎల్ఐసీ తన వెబ్సైట్లో పేర్కొంది. అంటే గూగుల్ పే, ఫోన్పే, అమెజాన్ పే వంటి యాప్స్ ద్వారా ప్రీమియం చెల్లింపులకు క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే, ఆయా ప్లాట్ఫామ్స్లో రుసుముల భారాన్ని వినియోగదారులే భరించాలి.
ఒకవేళ ఎలాంటి రుసుములూ లేకుండా ఉచితంగా ప్రీమియం చెల్లించాలనుకుంటే ఎల్ఐసీ అధికారిక పోర్టల్లో UPI, డెబిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ మార్గాలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాక్సిస్, ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంక్ వంటి కో బ్రాండెడ్ క్రెడిట్కార్డులకూ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. ఇతర ప్లాట్ఫామ్లపై ప్రీమియం చెల్లించినప్పటికీ రివార్డు పాయింట్లు మాత్రం లభిస్తాయి. దీంతో ఇక కోబ్రాండ్ క్రెడిట్ కార్డులతో ప్రయోజనమేంటని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
RAW NTR సంస్థకు జూ.ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు!!
టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్న 'RAW NTR' సంస్థకు ఎలాంటి అధికారం లేదని నటుడు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఆయనకు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం వ్యక్తిగత లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే వెల్లడి అవుతాయని ప్రకటించింది.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.