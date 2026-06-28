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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 28 June 2026 (11:17 IST)

వైకాపా నేతల పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు : 3 కేసులు నమోదు

jagan - amaravati
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (11:16 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (11:17 IST)
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వైకాపా బృందం రాజధాని పర్యటనలో ఘర్షణకు సంబంధించి తాడేపల్లి పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. పెనుమాకకు చెందిన మాణిక్యం ఫిర్యాదు మేరకు వైకాపా నేతలపై అట్రాసిటీకేసు నమోదైంది. విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారిని నెట్టినందుకు మాజీ మంత్రి అబటి రాంబాబుపై తాడేపల్లి సీఐ వీరేంద్రబాబు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసు 30 యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేశారు. వైకాపా నేత నారాయణమూర్తి ఫిర్యాదు మేరకు కారు అద్దం పగలగొట్టిన తెదేపా నేతలపైనా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్టు సమాచారం. 
 
వైకాపా నేతల పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు పాల్గొన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. గతంలో టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి చేసిన వారే పాల్గొన్నట్టు నిర్ధరణకు వచ్చారు. కానిస్టేబుల్‌పై దాడి ఆ బ్యాచ్‌ పనేనని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. తొలుత రాళ్ల దాడి చేసి రైతులను రెచ్చగొట్టారనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. టీడీపీ ఆఫీసుపై దాడి చేసిన చైతన్య వైకాపా నేతల వెంట ఉనట్టు గుర్తించారు. 
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ఠాగూర్

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