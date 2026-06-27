రాజధాని అమరావతిపై ఏపీ ప్రజల భావన మారాలి.. చంద్రబాబు
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దృఢమైన, సమర్థవంతమైన విధానాల వల్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు అమరావతి రూపంలో ఒక బలమైన రాజధానిని పొందుతోంది. అయితే, ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో ఒక ప్రాథమిక లోపం ఉంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. 2019 ఎన్నికలకు ముందు ఆంధ్ర ప్రజలలోని మెజారిటీ వర్గాల ఆలోచనా విధానంలో రాజధాని అంశం ఒక కీలకమైన అంశంగా ఉండేది.
రాజధాని ప్రాంతానికి తాము తరచుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, దానితో తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని భావించడం వల్ల, రాష్ట్రానికి రాజధాని అవసరం లేదనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉండేది. ఆ తర్వాత జగన్ తన 'మూడు రాజధానుల' ప్రతిపాదనతో ఈ విషయాన్ని మరింత వివాదాస్పదం చేశారు.
ఇప్పుడు అమరావతి రూపంలో బలమైన రాజధానిని నిర్మించే దిశగా కదలిక మొదలైనప్పటికీ, ప్రజల ఆలోచనా విధానం పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంకా పూర్తిగా సంతృప్తిగా లేనట్లు కనిపిస్తోంది. ఓ సమావేశంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. రాజధానిని తక్కువ చేసి చూడటం లేదా దానికి ప్రాధాన్యత లేదని భావించడం చాలా బాధాకరమని పేర్కొన్నారు.
చాలామంది రాజధానితో తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని, అసలు రాజధాని లేకపోయినా పర్వాలేదని అనుకుంటారు. ఇది తప్పుడు ఆలోచనా విధానం, ఇది మారాలి. హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ భవితవ్యాన్ని ఎలా మార్చివేసిందో మనం చూశాం, ఆ మార్పు వెనుక నేను కీలక నాయకుడిగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కూడా అటువంటి పనులే చేయాలనుకుంటున్నాను.. అని బాబు అన్నారు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.