మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (18:45 IST)

హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్... కేవలం 70 నిమిషాల్లో అమరావతి టు హైదరాబాద్

Amaravati-Hyderabad
హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ద్వారా అమరావతి, హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 70 నిమిషాలకు తగ్గించవచ్చని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలోని కీలక నగరాలను అనుసంధానించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన విస్తృత హై-స్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్‌లో ఈ ప్రణాళిక ఒక భాగమని తెలిపారు. 
 
ప్రతిపాదిత కారిడార్‌ను అమరావతి, హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరులను కలుపుతూ 'హై-స్పీడ్ డైమండ్'గా రూపొందించారు. దీనిని అమలు చేస్తే, రోడ్డు లేదా సాధారణ రైళ్లలో గంటల తరబడి పట్టే ప్రస్తుత ప్రయాణ సమయాలతో పోలిస్తే ఇది ఒక భారీ మార్పును సూచిస్తుంది. 
 
దీని ఉద్దేశ్యం కేవలం వేగవంతమైన ప్రయాణం మాత్రమే కాదు. ప్రాంతీయ అనుసంధానంలో పూర్తిస్థాయి పరివర్తన తీసుకురావడం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై దీని ప్రభావం గణనీయంగా ఉండవచ్చు. ప్రధాన నగరాల మధ్య వేగవంతమైన అనుసంధానం వ్యాపార కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది. పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. 
 
లాజిస్టిక్స్‌ను మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. అనుసంధానించబడిన ప్రాంతాలలో పరిశ్రమలు విస్తరించడం వల్ల ఇది కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రతిపాదిత కారిడార్ వెంబడి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా వేగవంతమైన వృద్ధిని చూడగలదు. 
 
ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో, ప్రజలు ఒక నగరంలో నివసిస్తూ మరో నగరంలో పనిచేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు, ఇది ప్రస్తుతం ఆచరణ సాధ్యం కాని విషయం. దక్షిణ భారతదేశంలో మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రతిబింబిస్తుందని వైష్ణవ్ అన్నారు. 
 
ప్రాంతీయ అసమతుల్యతపై ఉన్న ఆందోళనలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమతుల్య వృద్ధిని తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయని చెప్పారు. టెక్నాలజీ, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనికతను ఆయన ప్రశంసించారు. 
 
రాష్ట్రంలో ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించిన కార్యక్రమాలను ముందుకు నడిపించడంలో నారా లోకేష్ పోషించిన పాత్రను కూడా ఆయన అభినందించారు. గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం, ఈ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ వంటి ప్రణాళికలు చర్చల్లో ఉండటంతో, రాష్ట్రం తదుపరి దశ వృద్ధికి సిద్ధమవుతోంది. 
 
70 నిమిషాల ప్రయాణ ప్రతిపాదన ఇంకా ప్రణాళిక దశలోనే ఉంది. కానీ ఇది ముందుకు సాగితే, ఈ ప్రాంతమంతటా రవాణా, వ్యాపారం, పట్టణ జీవనాన్ని పునర్నిర్మించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది.  

NTR, Charan: భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్ మరోసారి కలుస్తున్నారా?భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి వస్తున్న సోదరులు అంటూ సోషల్ మీడియాలో రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్. ఫొటోలు కనబడ్డాయి. అవి ఒరిజినలా. ఎ.ఐ. అనేది పక్కన పెడితే వీరి కాంబినేషన్ కలయిక మరో ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాను తలపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనో, ఆస్కార్ అవార్డు సందర్భంగా ఇలా కనిపించారనేది కూడా తేటతెల్లం కాలేదు. అయితే వీరి కలయిక మాత్రం మరలా వస్తే మరో ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సినిమానుంచి అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నాడా?విక్టరీ వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమా గురించి ఇటీవల రకరకాల వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ ఆదర్శకుటుంబం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది దసరాకు సినిమా విడుదల కావాలి. అయితే షూటింగ్ లో జాప్యం కావడంతో వచ్చే ఏడాది సంక్రాంత్రికి సినిమా విడుదలకానున్నదని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నడానే వార్తకూడా వుంది.

Mahesh Bbau: పోకిరి లా 100 రోజుల చిత్రాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి?మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా, పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన 'పోకిరి' చిత్రం నేటికి 20 ఏళ్ల ఘనమైన రోజులను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రం 'సూపర్ స్టార్' ను మునుపెన్నడూ చూడని ఒక వాస్తవిక పాత్రలో చూపించి, ఐకానిక్ 'పండుగాడు' వైబ్ కు నాంది పలికింది. కానీ గతాన్ని తలచుకోవడం, వేడుకలకు అతీతంగా, నేడు 'పోకిరి'ని ఒక భిన్నమైన కోణంలో చూడాలి.

Spirit: గొర్రెలు కాచుకునే మహిళ నిర్మించిన సినిమా స్పిరిట్ సిద్ధమవుతోందివీరికి చదువు రాకపోయినా ఆర్టిస్టులను పెట్టుకుని తన కొడుకుతో తీసిన ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా చిత్రం ఆడియో వేడుకను హైదరాబాదులో ఘనంగా విడుదల చేశారు ఈ వేడుకకు ప్రముఖ దర్శకులు వి.సముద్ర, నటులు నిర్మాత అశోక్ కుమార్, నిర్మాత రామ్ దాస్ తదితరులు ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.

Chiranjeevi Photo shoot:ఫస్ట్ లుక్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెనుకభాగాన్ని చూపించిన బాబీ కొల్లిడైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి‌తో కలిసి మెగాస్టార్ చేస్తున్న చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రారంభోత్సవం రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. ఈలోగా రెండు గెటప్ లతో ఫొటో షూట్ కూడా చేశారు. అందులో ఒకటి కాలేజీ కుర్రాడిగానూ మరోటి పెద్ద తరహా పాత్రలో వుండబోతున్నాడని తెలుస్తోంది. మారిన టెక్నాలజీ ద్వారా కాలేజీ పాత్రను స్పుష్టించడం ఈజీగావుంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
