హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్... కేవలం 70 నిమిషాల్లో అమరావతి టు హైదరాబాద్
హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ద్వారా అమరావతి, హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 70 నిమిషాలకు తగ్గించవచ్చని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలోని కీలక నగరాలను అనుసంధానించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన విస్తృత హై-స్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్లో ఈ ప్రణాళిక ఒక భాగమని తెలిపారు.
ప్రతిపాదిత కారిడార్ను అమరావతి, హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరులను కలుపుతూ 'హై-స్పీడ్ డైమండ్'గా రూపొందించారు. దీనిని అమలు చేస్తే, రోడ్డు లేదా సాధారణ రైళ్లలో గంటల తరబడి పట్టే ప్రస్తుత ప్రయాణ సమయాలతో పోలిస్తే ఇది ఒక భారీ మార్పును సూచిస్తుంది.
దీని ఉద్దేశ్యం కేవలం వేగవంతమైన ప్రయాణం మాత్రమే కాదు. ప్రాంతీయ అనుసంధానంలో పూర్తిస్థాయి పరివర్తన తీసుకురావడం. ఆంధ్రప్రదేశ్పై దీని ప్రభావం గణనీయంగా ఉండవచ్చు. ప్రధాన నగరాల మధ్య వేగవంతమైన అనుసంధానం వ్యాపార కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది. పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
లాజిస్టిక్స్ను మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. అనుసంధానించబడిన ప్రాంతాలలో పరిశ్రమలు విస్తరించడం వల్ల ఇది కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రతిపాదిత కారిడార్ వెంబడి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా వేగవంతమైన వృద్ధిని చూడగలదు.
ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో, ప్రజలు ఒక నగరంలో నివసిస్తూ మరో నగరంలో పనిచేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు, ఇది ప్రస్తుతం ఆచరణ సాధ్యం కాని విషయం. దక్షిణ భారతదేశంలో మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రతిబింబిస్తుందని వైష్ణవ్ అన్నారు.
ప్రాంతీయ అసమతుల్యతపై ఉన్న ఆందోళనలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమతుల్య వృద్ధిని తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయని చెప్పారు. టెక్నాలజీ, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనికతను ఆయన ప్రశంసించారు.
రాష్ట్రంలో ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించిన కార్యక్రమాలను ముందుకు నడిపించడంలో నారా లోకేష్ పోషించిన పాత్రను కూడా ఆయన అభినందించారు. గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం, ఈ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ వంటి ప్రణాళికలు చర్చల్లో ఉండటంతో, రాష్ట్రం తదుపరి దశ వృద్ధికి సిద్ధమవుతోంది.
70 నిమిషాల ప్రయాణ ప్రతిపాదన ఇంకా ప్రణాళిక దశలోనే ఉంది. కానీ ఇది ముందుకు సాగితే, ఈ ప్రాంతమంతటా రవాణా, వ్యాపారం, పట్టణ జీవనాన్ని పునర్నిర్మించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది.