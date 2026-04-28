రేపే 5 రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్
దేశంలోని 5 రాష్ట్రాలు అస్సాం, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్ (Exit Poll) ఫలితాలు నిబంధనల ప్రకారం వాటిని ప్రకటించడంపై ప్రస్తుతం నిషేధం ఉంది. ఎన్నికల కమిషన్ (ECI) నిబంధనల ప్రకారం, అన్ని దశల పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించకూడదు. ఏప్రిల్ 29, 2026 బుధవారం సాయంత్రం 6:30 గంటల తర్వాత అన్ని ప్రధాన వార్తా సంస్థలు తమ సర్వే ఫలితాలను వెల్లడిస్తాయి.
తమిళనాడులో ఈ నెల 23న మొత్తం 234 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118. ఇక్కడ నటడు విజయ్ అధికార డీఎంకేకి గట్టి పోటీ ఇచ్చాడని అంటున్నారు. కేరళలో ఏప్రిల్ 9న మొత్తం 140 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారం చేజిక్కించుకునేందుకు అవసరమైన సీట్లు 71. అస్సాంలో ఏప్రిల్ 9న మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారం చేజిక్కించుకునేందుకు అవసరమైన సీట్ల సంఖ్య 64. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో రెండు దశలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. తొలిదశ ఏప్రిల్ 23న జరుగగా చివరి దశ ఏప్రియల్ 29న జరుగుతాయి. మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య 294 కాగా మ్యాజిక్ ఫిగర్ 148. పుదుచ్చేరిలో మొత్తం 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 16.
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో చివరి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రియల్ 29న ముగిసిన వెంటనే ఐదు రాష్ట్రాల అంచనాలు వెలువడతాయి. అధికారిక ఓట్ల లెక్కింపు, తుది ఫలితాలు మే 4, 2026(సోమవారం)న వెల్లడి కానున్నాయి. తమిళనాడు ప్రత్యేకత సంతరంచుకున్నది. ఎందుకంటే ఈసారి తమిళనాడులో డిఎంకె (DMK), అన్నాడిఎంకె(AIADMK)లతో పాటు నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం(TVK) పోటీలో ఉండటంతో ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. రేపు సాయంత్రం ఎగ్జిట్ పోల్స్ రాగానే, ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయనే దానిపై స్పష్టత వస్తుంది.