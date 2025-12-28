ఆమ్రపాలి కాటకు పదోన్నతి... మరో నలుగురికి కూడా...
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులకు పదోన్నతి కల్పించింది. అయితే, పదోన్నతి కల్పించినప్పటికీ వారు నిర్వహిస్తున్న విధుల్లోనే యధావిధిగా కొనసాగనున్నారు. ఈ పదోన్నతుల్లో భాగంగా, ఐదుగురు ఐపీఎస్ అధికారులకు ప్రభుత్వ కార్యదర్శి హోదాకు సమానమైన సూపర్ టైమ్స స్కేల్ (పే మ్యాట్రిక్స్ లెవల్-14) ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ జీవో జారీ చేశారు. ఈ పదోన్నతులు 2026 జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం పదోన్నతి పొందిన వారిలో చదలవాడ నాగరాణి, డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా, ఆమ్రపాలి కాట, జె.నివాస్, గంధం చంద్రుడు ఉన్నారు. పరిపాలనలో భాగంగా చేపట్టే సాధారణ ప్రక్రియలోనే ఈ పదోన్నతులు కల్పించినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
పదోన్నతి పొందినప్పటికీ కొందరు అధికారులు తమ పాత పోస్టుల్లోనే కొనసాగనున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టరుగా చదలవాడ నాగరాణి, ఏపీ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ వీసీ, ఎండీగా ఆమ్రపాలి కాట తమ ప్రస్తుత బాధ్యతల్లోనే కొనసాగుతారు. డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా పదవిని కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్గా పునర్వ్యవస్థీకరించారు.
గంధం చంద్రుడుకు కార్మిక శాఖ కమిషనరుగా ప్రభుత్వం కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఇప్పటివరకు ఆ పోస్టులో పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న ఎం.వి.శేషగిరి బాబు నుంచి ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. జె.నివాస్ సూపర్ టైమ్ స్కేల్ పదోన్నతి కల్పించగా, ఆయనకు కేటాయించే పోస్టింగుపై త్వరలో ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి.