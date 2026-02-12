అసెంబ్లీ ఇమేజ్ను పెంచకపోయినా పర్లేదు.. అణగదొక్కే హక్కు ఎవరిచ్చారు.. స్పీకర్ ఫైర్
శాసనసభ్యులు సభ ప్రతిష్టను పెంచడంలో విజయం సాధించలేకపోయినా, ప్రజల దృష్టిలో దానిని అణగదొక్కే హక్కు వారికి లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సి. అయ్యన్నపాత్రుడు గురువారం అన్నారు. బడ్జెట్ సెషన్ అల్లకల్లోలంగా ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో వైఎస్ఆర్సిపి శాసనసభ్యులు గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగాన్ని నినాదాలు చేయడంలో, అధికారిక పత్రాలను చింపివేయడంలో మునిగిపోయారు.
ఈ సందర్భంగా సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సభా కార్యక్రమాలను వీక్షించడానికి ఆహ్వానించబడిన విద్యార్థుల గ్యాలరీ ముందు అంతరాయాలు జరగడం పట్ల స్పీకర్ నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. "మనం ఏమి చేసినా, సభ ప్రతిష్టను పెంచకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ దానిని అణగదొక్కే హక్కు మనకు లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ దానిని గుర్తుంచుకోవాలి" అని స్పీకర్ అన్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులలో పౌర అవగాహనను పెంపొందించడానికి అసెంబ్లీ కార్యకలాపాలను వీక్షించడానికి ఆహ్వానించబడ్డారని అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు.
"శాసనసభ్యుల పట్ల అనుకూల దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని నేను వారిని ఆహ్వానించాను, కానీ మనం ఏమి చేస్తున్నాం, ఆ విద్యార్థులు ఏమి నేర్చుకుంటారు, వారు మన గురించి ఏమి ఆలోచిస్తారు?" అని స్పీకర్ ప్రశ్నించారు. శాసనసభను తక్కువ చేసి మాట్లాడే ఇమేజ్ను పెంచుకుంటే, ఆ అవగాహనను తుడిచివేయడం అసాధ్యం అవుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. "బాధ్యతగల వ్యక్తులు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ సభ ద్వారా నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను" అని ప్రతిపక్షాలపై సీరియస్ అయ్యారు.