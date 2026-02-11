బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026 (20:38 IST)

లక్కీ డ్రా పథకం.. కోట్లాది ప్రజాధనం స్వాహా.. అంబటికి బెయిల్ మంజూరు

Ambati Rambabu
పీపీపీ కేసులో వైకాపా నేత అంబటి రాంబాబుకు బెయిల్ మంజూరు కావడంతో వైయస్ఆర్సిపి కేడర్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. సత్తెనపల్లి పోలీసులు అంబటిపై మరో పిటి వారెంట్ దాఖలు చేశారు. 2023 సంక్రాంతి సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు లక్కీ డ్రా పథకంలో పాల్గొన్నారని, దాని ద్వారా ఆయన కోట్లాది ప్రజాధనాన్ని స్వాహా చేశారని సత్తెనపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. 
 
లక్కీ డ్రా పేరుతో ఆయన లాటరీ టిక్కెట్లను విక్రయించారని చెబుతున్నారు. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఆదేశాల మేరకు ఆ సమయంలో సెక్రటేరియట్ వాలంటీర్లు టిక్కెట్లు విక్రయించారు. 2023లో, జనసేన నాయకులు అంబటిపై కేసు నమోదు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. 
 
పోలీసులు ఫిర్యాదు తీసుకోకపోవడంతో, జనసేన నాయకుడు గాదె వెంకటేశ్వర్ రావు సబ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా, జనవరి 16, 2023న అంబటిపై సత్తెనపల్లి నగర పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. లక్కీ డ్రా కేసులో తాజా పిటి వారెంట్ జారీ చేయబడింది. 
 
రాబోయే రోజుల్లో అంబటి కేసు ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే, అంబటిని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల ఆధారంగా పిటి వారెంట్లు జారీ చేయబడిన పోసానితో పోల్చుతున్నారు.

Chiranjeevi: పునాదిరాళ్లు సినిమా కోసం కెమెరా ముందు నిలిచిన తొలి రోజు

Chiranjeevi: పునాదిరాళ్లు సినిమా కోసం కెమెరా ముందు నిలిచిన తొలి రోజుమెగాస్టార్ చిరంజీవి తెలుగు సినిమా రంగంలో తొలిరోజును గుర్తుచేసుకుంటూ ఈ ఏడాది కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ రోజు నాలో కలిగిన ఆత్రుత, ఆనందం, బాధ్యత, భావోద్వేగం మాటల్లో వర్ణించలేనిది. ఆ క్షణం ఇప్పటికీ నిన్న, మొన్న జరిగిందేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక అందమైన చందమామ కథ లాంటి అనుభూతి.

ఆనాటి ఆ స్పెషల్ ఆలోచనే టాలీవుడ్ మెగాస్టార్‌ను స్పెషల్ స్టార్‌ను చేసాయ్

ఆనాటి ఆ స్పెషల్ ఆలోచనే టాలీవుడ్ మెగాస్టార్‌ను స్పెషల్ స్టార్‌ను చేసాయ్మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఆయన చిత్రం వస్తుందంటే థియేటర్లు షేక్ చేస్తాయి. ఆయన నటన, డ్యాన్స్ గురించి ఎంతసేపు చెప్పుకున్నా ఇంకా చెప్పాల్సింది మిగిలే వుంటుంది. మారుతున్న జనరేషన్ కు తగ్గట్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ కొత్త ఉత్సాహంతో నేటి కుర్ర హీరోలను సైతం వామ్మో అనిపిస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తను మొదటిసారిగా కెమేరా ముందుకు వచ్చినరోజు ఫిబ్రవరి 11. ఈ సందర్భంగా మన శంకరప్రసాద్ గారు తొలిసారి కెమేరా ముందు నిలిచిన అనుభవాలను నెమరేసుకున్నారు. వెండితెరపై మొదటిసారిగా కనిపించిన ఆ క్షణం నిన్న మొన్న జరిగినట్లుందని పేర్కొన్నారు.

Singer Sunitha: లవ్ స్టోరీలో కె.జి.ఎఫ్. లాంటి చిత్రం నిలవే

Singer Sunitha: లవ్ స్టోరీలో కె.జి.ఎఫ్. లాంటి చిత్రం నిలవేసౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ సాయి కే వెన్నంతో కలిసి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం నిలవే. శ్రేయాసి సేన్ నాయికగా పరిచయం అవుతుంది. హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా మరో జంటగా నటించారు. POV ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కే వెన్నం నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా ఫిబ్రవరి 13న విడుదలకాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా బుధవారంనాడు మాదాపూర్ లో ప్రీరిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గాయని సునీత ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ను ప్రదర్శించారు.

Nikhil: వెయ్యి ఏళ్ల క్రితం చిత్తూరు లోని కృష్ణ అనే వారియర్ కథ స్వయంభు : హీరో నిఖిల్

Nikhil: వెయ్యి ఏళ్ల క్రితం చిత్తూరు లోని కృష్ణ అనే వారియర్ కథ స్వయంభు : హీరో నిఖిల్నిఖిల్ సిద్ధార్థ ఎపిక్ పీరియడ్ యాక్షన్ సాగా 'స్వయంభు'తో తన కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్ లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో పిక్సెల్ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్ పై భువన్, శ్రీకర్ నిర్మించిన భారీ పాన్-వరల్డ్ విజువల్ వండర్ ని ఠాగూర్ మధు సమర్పిస్తున్నారు. లార్జర్ దెన్ లైఫ్, హై-వోల్టేజ్ డ్రామాలో నిఖిల్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని వారియర్ అవతార్ లో కనిపించబోతున్నారు. మేకర్స్ పవర్ ఫుల్ టీజర్‌తో ప్రమోషన్‌లను ప్రారంభించారు.

Brahmanandam: రియల్ జెంటిల్మెన్ అర్జున్ సర్జా : డా. బ్రహ్మానందం

Brahmanandam: రియల్ జెంటిల్మెన్ అర్జున్ సర్జా : డా. బ్రహ్మానందంయాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా దర్శకత్వంలో నిరంజన్, ఐశ్వర్య అర్జున్ జంటగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘సీతా పయనం’. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ మీద అర్జున్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీతో ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధృవ సర్జా ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌‌ను నిర్వహించారు.

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండి

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండిబెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా మీ వ్యాలెంటైన్స్ డే వేడుకలను మరింత అర్ధవంతంగా చేసేందుకు, ప్రత్యేకంగా కూర్చిపెట్టిన తన వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో సంసిద్ధంగా ఉన్నది. రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్‌లు మొదలుకుని, స్వయంసంరక్షణ ట్రీట్స్, ఫ్రెండ్‌షిప్ వేడుకలు, ఆలోచించి చేసే పనుల వరకు, వేడుకలు చేసుకోవటాన్ని అమెజాన్ ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం చేస్తోంది. తాజా పూల డెలివరీలు మొదలుకుని, నోరూరించే చాక్లెట్లు, ఫ్యాషన్ ఫార్వార్డ్ లుక్స్, స్మార్ట్ టెక్, మూడ్‌ను సిద్ధం చేసే గృహాలంకరణ వరకు ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున విస్తృత శ్రేణి సెలక్షన్‌ను కనుగొనండి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.
