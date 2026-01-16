రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పండుగ సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ ప్రాముఖ్యతను పునరుద్ఘాటించారు. తన సందేశంలో, రైతులు, పశువుల మధ్య ఉన్న పవిత్ర బంధాన్ని కనుమ పండుగ సమాజానికి గుర్తు చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
పశు సంపదనే భూమికి నిజమైన సంపద అని, అది రైతుల జీవితాలు, జీవనోపాధిలో విడదీయరాని భాగమని చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. ప్రకృతి పట్ల, గ్రామీణ జీవనం పట్ల గౌరవం అనే సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయిన పశువులను పూజించడం, వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనే పవిత్ర కర్తవ్యాన్ని ఈ పండుగ బోధిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విలువలను పరిరక్షించాల్సిన ప్రాముఖ్యతను చెబుతూ, రైతులు ఈ వారసత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగుతారని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
పశుపక్ష్యాదులను కరుణతో చూసుకున్నప్పుడు, ప్రకృతి కూడా దయతో స్పందించి, రైతుకు సమృద్ధిని, శ్రేయస్సును ప్రసాదిస్తుందని, ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న 'అన్నదాత సుఖీభవ' అనే ఆశీర్వాదాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు.