AP DSC Recruitment: 2721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ.. 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ (డీఎస్సీ) ద్వారా 2721 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు నేటి నుండి నవంబర్ 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గత నెలలో ఇచ్చిన ప్రాథమిక ప్రకటన తర్వాత, పాఠశాల విద్యాశాఖ నవంబర్ 4న అధికారిక నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. మొత్తం ఖాళీలలో 2111 పోస్టులు సాధారణ పాఠశాలల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఎస్ఏ), సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ (ఎస్జీటీ) విభాగాలకు చెందినవి.
AP DSC Recruitment
ప్రత్యేక విద్య (స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్) విభాగంలో ఎస్ఏ, ఎస్జీటీ పోస్టులు 350 ఉన్నాయి. మిగిలిన 260 పోస్టులు వివిధ సొసైటీలు, యాజమాన్యాల పరిధిలో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రిన్సిపాల్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (PGT), ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (TGT), ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు (PD), ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు (PET) పోస్టులు ఉన్నాయి. పరీక్షలు డిసెంబర్ 20 నుండి జనవరి 13 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహించబడతాయి. డిసెంబర్ 5న ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఉంటుంది.
డిసెంబర్ 14 నుండి హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పరీక్షలు ముగిసిన రెండు రోజుల తర్వాత ప్రాథమిక ఆన్సర్ కీ విడుదలవుతుంది. దీనిపై అభ్యంతరాలు తెలపడానికి అభ్యర్థులకు ఒక వారం సమయం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక వారానికి తుది ఆన్సర్ కీ విడుదల చేయబడుతుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు నవంబర్ 30వ తేదీలోపు త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించడమైనది.