చంద్రుడిపైనే నివాసం.. వ్యోమగాముల కోసం నాసా అన్వేషణ.. 2028 నాటికి శాశ్వత స్థావరం
చంద్రుని ఉపరితలంపై ఒక స్థావరాన్ని నిర్మించాలనే తన ప్రణాళికలలో భాగంగా, చంద్రునిపై శాశ్వత మానవ ఉనికిని నెలకొల్పడంలో సహాయపడగల కొత్త తరం వ్యోమగాముల కోసం నాసా దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది.
అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ, తాను ప్రణాళిక చేసిన చంద్ర స్థావరంలో భవిష్యత్తులో నివసించి, పనిచేయగల, తన ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమం కింద మిషన్లకు మద్దతు ఇవ్వగల, మానవులను అంగారకుడికి పంపడానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడగల అభ్యర్థుల కోసం అన్వేషిస్తోంది.
అంతరిక్ష యాత్రికులను స్వల్పకాలిక సందర్శనల కోసం పంపి, వారిని నేరుగా భూమికి తిరిగి తీసుకురావడానికి బదులుగా, చంద్రునిపై మానవ ఉనికిని సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగించే విస్తృత ప్రయత్నంలో భాగంగానే నాసా మూన్ బేస్ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
తన ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమం ద్వారా, ఈ సంస్థ అంతరిక్ష యాత్రికులను తిరిగి చంద్రుని ఉపరితలంపైకి పంపాలని, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను అన్వేషించాలని, అక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండేందుకు అవసరమైన సౌకర్యాలను క్రమంగా అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోంది.
ప్రతిపాదిత స్థావరం నివాస, కార్యస్థలాలు, విద్యుత్ వ్యవస్థలు, వాహనాలు, రోబోటిక్ పరికరాల కలయికతో రూపుదిద్దుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇవి వ్యోమగాములకు శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేయడానికి, చుట్టుపక్కల భూభాగాన్ని అన్వేషించడానికి, సుదీర్ఘకాలం పాటు చంద్రునిపై పనిచేయడానికి సహాయపడతాయి.
చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే అక్కడ శాశ్వతంగా నీడలో ఉండే కొన్ని ప్రాంతాలలో నీటి మంచు ఉందని శాస్త్రవేత్తలు నమ్ముతున్నారు. ఇది త్రాగునీరు, ఆక్సిజన్ వంటి వనరులను అందించడం ద్వారా భవిష్యత్ అన్వేషణకు చివరికి తోడ్పడగలదు.
చంద్రునిపై పొందిన అనుభవాన్ని ఉపయోగించి అంగారక గ్రహానికి మానవ యాత్రలకు సిద్ధమవ్వడం నాసా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం. నాసా తన ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమం కింద 2028 నాటికి వ్యోమగాములను చంద్రుని ఉపరితలంపైకి తిరిగి పంపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ యాత్రలు దీర్ఘకాలిక మానవ ఉనికికి పునాది వేస్తాయని భావిస్తున్నారు.
నాసా తన ఆశయాలకు మద్దతుగా అంతరిక్ష నౌకలు, చంద్రునిపై దిగే వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తున్న స్పేస్ఎక్స్, బ్లూ ఆరిజిన్ వంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలతో కూడా కలిసి పనిచేస్తోంది.
అయితే, తొలిసారిగా సిబ్బందితో కూడిన చంద్రునిపై దిగడం కంటే, పనిచేసే చంద్ర స్థావరాన్ని స్థాపించడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
దీనికి పదేపదే యాత్రలు చేయడంతో పాటు, భూమికి దూరంగా వ్యోమగాములకు మద్దతు ఇవ్వగల పరికరాలు, మౌలిక సదుపాయాలను క్రమంగా అభివృద్ధి చేయడం అవసరం. ఈ నియామక ప్రక్రియ కేవలం అమెరికా పౌరులకు మాత్రమే. దరఖాస్తుదారులు సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ లేదా గణితశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీతో పాటు, కనీసం మూడు సంవత్సరాల సంబంధిత వృత్తిపరమైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి.
వైద్య అర్హతలు, కొన్ని డాక్టరేట్ లేదా టెస్ట్-పైలట్ శిక్షణా మార్గాలు కూడా విద్యా అర్హతను తీర్చగలవు.
పైలట్లు నిర్దిష్ట ఫ్లైట్-అవర్ అవసరాలను తీర్చాలి, అదే సమయంలో అభ్యర్థులందరూ సుదీర్ఘకాల అంతరిక్ష యాత్ర కోసం నాసా వైద్య పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి.