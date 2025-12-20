వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి : పవన్ కళ్యాణ్
వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సివుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన శనివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం, పెరవలిలో అమరజీవి జలధారన పథకానికి ఆయన శుంకుస్థాపన చేశారు. మొత్తం రూ.7910 కోట్ల వ్యయంతో గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నారు. దీని ద్వారా 1.20 కోట్ల మందికి దాహార్తిని తీర్చనున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, బూర్గుల రామకృష్ణారావు, పొట్టి శ్రీరాములు ఎప్పుడూ తన గుండెల్లో ఉంటారని చెప్పారు. గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుకు 5 జిల్లాల పరిధిలో రూ.7,910 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
దీని ద్వారా 1.20 కోట్ల మంది దాహార్తి తీర్చాలన్నది లక్ష్యమన్నారు. ఎక్కువ తీర ప్రాంతాలు కలిపేలా ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేసినట్లు చెప్పారు. 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో సాగుతున్నట్లు వివరించారు.
'ప్రాజెక్టు ఎందుకు ఆలస్యమవుతుందంటూ వైకాపా నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. వైకాపా అధికారంలో ఉన్నప్పుడూ బెదిరింపులకు భయపడలేదు. దౌర్జన్యాలకు దిగుతూ మళ్లీ వస్తామంటూ దిగజారి మాట్లాడుతున్నారు. రెండు రోజులు కిరాయి గూండాలు, రౌడీల వివరాలు ఆరా తీస్తే పరిస్థితి తెలుస్తుంది.
రౌడీలపై రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకుంటే మళ్లీ ఇలాంటి మాటలు రావు. ఆరోపణలు చేసేవారిని హెచ్చరిస్తున్నా.. రాజకీయ నిర్ణయం వరకూ తీసుకెళ్లొద్దు. అధికారం ఉన్నా.. లేకపోయినా.. పవన్ ఎప్పుడూ పవన్లానే ఉంటాడు. వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి' అని పవన్ కల్యాణ్ మండిపడ్డారు.