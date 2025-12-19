Godavari Water: డిసెంబర్ 20న నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ డిసెంబర్ 20న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని నిడదవోలు నియోజకవర్గం పరిధిలోని పెరవలి గ్రామంలో, జాతీయ రహదారి-216 సమీపంలో నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 2021 నుండి ఈ నీటి ప్రాజెక్టుకు ప్రతిపాదన ఉన్నప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం కింద అక్టోబర్ 2025 ప్రారంభంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ ప్రాజెక్టును మంజూరు చేసింది.
దీని మొత్తం వ్యయం రూ. 3,050 కోట్లు కాగా, ఇందులో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు రూ. 1,650 కోట్లు, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు రూ. 1,400 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ప్రాజెక్టు కింద, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నీటిని శుద్ధి చేస్తారు.
కాకినాడ, ఏలూరు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలతో సహా ఐదు జిల్లాల్లోని 24 నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 66 మండలాల్లోని 67.82 లక్షల మందికి తాగునీరు సరఫరా చేయబడుతుంది. ఈ జిల్లాల్లోని ప్రజల తాగునీటి సమస్యలకు ఈ ప్రాజెక్టు ఒక శాశ్వత పరిష్కారంగా పరిగణించబడుతోంది.
పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్టులో డౌలేశ్వరం, బొబ్బర్లంక, వేమగిరి సమీపంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ నుండి గోదావరి నది నీటిని శుద్ధి చేయడానికి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు. దీనివల్ల కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లోని 11 నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 32 మండలాల్లోని 30.64 లక్షల మందికి, 12 నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 34 మండలాల్లోని 28.18 లక్షల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో రెండేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ఆయన చెప్పారు.
భూగర్భ జలాలు ఉప్పుగా మారడం, కలుషితం కావడం వల్ల గోదావరి డెల్టా ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యలకు ముగింపు పలకడానికి, ఈ ప్రాజెక్టును సకాలంలో పూర్తి చేస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం తమ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
ధవళేశ్వరంలో అత్యాధునిక నీటి శుద్ధి కర్మాగారాలను నిర్మిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. గురుత్వాకర్షణ పద్ధతి ద్వారా నీటిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా శుద్ధి చేసి, పైప్లైన్ల ద్వారా ప్రతి ఇంటికీ సరఫరా చేస్తామని ఆయన అన్నారు. విచిత్రంగా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గోదావరి నది ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ, గోదావరి ప్రజలు తాగునీటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని ఆయన అన్నారు.
ఇప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో, కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో త్వరలోనే వారికి నీరు అందుతుందని ఆయన చెప్పారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారిగా నిడదవోలు నియోజకవర్గాన్ని సందర్శిస్తారని ఆయన తెలిపారు.