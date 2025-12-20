Nara Lokesh: రెడ్ బుక్లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నిండాయి.. నారా లోకేష్
మంచి సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న విలన్ ఉంటాడని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితిని దానికి పోల్చారు. అధికారంలోకి వస్తే నాయకులను జైలుకు పంపిస్తానని బెదిరించే ఒక చిన్న విలన్ ఉన్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజమండ్రిలో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని ప్రశ్నించారు.
గతంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన నాయకులకు ఏమైందో పార్టీ కార్యకర్తలకు గుర్తు చేశారు. ప్రతిపక్షం ఇటీవల 'రప్ప రప్ప' అనే నినాదంతో రెచ్చగొట్టడం ప్రారంభించిందని లోకేష్ అన్నారు. రెచ్చగొడితే తన పార్టీ రెట్టింపు బలంతో స్పందిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇప్పటివరకు రెడ్ బుక్లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నింపబడ్డాయన్నారు. ఇంకా చాలా పేజీలు మిగిలి ఉన్నాయని, ఎప్పుడు, ఎవరిపై చర్యలు తీసుకోవాలో తనకు తెలుసని నారా లోకేష్ చెప్పారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిని ఎవరినీ వదిలిపెట్టేది లేదని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
అవసరమైనప్పుడు కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. పార్టీలో అంతర్గత సంస్కరణల గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడారు. సంస్కరణల విషయంలో తాను వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పోరాడానని, చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా విషయాలపై చర్చిస్తూనే ఉంటానని లోకేష్ అన్నారు.
అయితే, చంద్రబాబు నాయుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, తాను దానిని సంకోచం లేకుండా పాటిస్తానని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. సామాజిక మార్పులకు అనుగుణంగా సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టామని తెలిపారు. టీడీపీ కార్యకర్తలను తన కుటుంబంగా అభివర్ణిస్తూ, అంజిరెడ్డి తాత, మంజుల, తోట చంద్రయ్య తన స్ఫూర్తి అని లోకేష్ అన్నారు.
పోరాడుతూ మరణించిన చంద్రయ్య కుమారుడికి ఉద్యోగం ఇచ్చామని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడును ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్గా నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు. కుప్పం, హిందూపురం పార్టీకి కంచుకోటలని, మంగళగిరి, రాజమండ్రి కూడా బలమైన కోటలుగా మారాలని ఆయన అన్నారు. మంగళగిరిలో పోటీ చేయాలనుకుంటున్న ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ సవాలును ఆయన స్వీకరించారు.
కష్టకాలంలో శ్రీనివాస్ కుటుంబం పార్టీకి అండగా నిలిచిందని నారా లోకేష్ అన్నారు. రాబోయే 15 సంవత్సరాల పాటు పొత్తులో ఉన్న పార్టీలు కలిసి పోటీ చేస్తాయని ఆయన పార్టీ సభ్యులకు హామీ ఇచ్చారు.