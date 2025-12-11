Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్
పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాట్సాప్ గ్రూపులను ఎలా ఉపయోగిస్తోందనే దాని గురించి మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. విదేశీ సదస్సులో వ్యాపార కార్యనిర్వాహకులతో జరిగిన సమావేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఏ కంపెనీకైనా ప్రభుత్వం చురుకుగా మద్దతు ఇస్తుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
ఒక నిర్దిష్ట పరిమితికి మించిన బడ్జెట్ ఉన్న పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని, వాటి కోసం ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్ సృష్టించబడుతుందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.
ఆ నిర్దిష్ట పెట్టుబడికి సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అందుబాటులో ఉంటుందని, తద్వారా 24 గంటలూ పర్యవేక్షణ సాధ్యమవుతుందని లోకేష్ వెల్లడించారు. తాను పెట్టుబడులకు సంబంధించిన 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా ఉన్నానని మంత్రి పేర్కొన్నారు.