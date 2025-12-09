ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26 సంవత్సరానికి క్యూ2 వృద్ధి డేటాను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు స్థిరంగా కోలుకుంటున్నాయని, ఇతర రంగాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికపై విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు.
పరిశ్రమ 12.20 శాతం వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, స్థిరమైన అనుసరణ లాభాలను పెంచాయని బాబు తెలిపారు. అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడం వల్ల ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఈ గణాంకాలు రుజువు చేస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర వృద్ధి జాతీయ సగటు 8.7 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. వ్యవసాయం 10.70 శాతం వృద్ధి చెందగా, సేవలు 11.30 శాతం విస్తరించాయి. ఈ గణాంకాలు సమతుల్య వృద్ధిని చూపిస్తున్నాయని, ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఏ ఒక్క రంగంపై ఆధారపడటం లేదని అన్నారు.
ఇదే ఊపుతో 15 శాతం వృద్ధిని సాధించడమే లక్ష్యమని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. జగన్ నేతృత్వంలోని గత ప్రభుత్వం కారణంగా రాష్ట్రం రూ.76,195 కోట్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కొందని చంద్రబాబు తెలిపారు.