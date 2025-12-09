మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (22:42 IST)

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబు

Chandra babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26 సంవత్సరానికి క్యూ2 వృద్ధి డేటాను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు స్థిరంగా కోలుకుంటున్నాయని, ఇతర రంగాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికపై విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు. 
 
పరిశ్రమ 12.20 శాతం వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, స్థిరమైన అనుసరణ లాభాలను పెంచాయని బాబు తెలిపారు. అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడం వల్ల ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఈ గణాంకాలు రుజువు చేస్తున్నాయి. 
 
రాష్ట్ర వృద్ధి జాతీయ సగటు 8.7 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. వ్యవసాయం 10.70 శాతం వృద్ధి చెందగా, సేవలు 11.30 శాతం విస్తరించాయి. ఈ గణాంకాలు సమతుల్య వృద్ధిని చూపిస్తున్నాయని, ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఏ ఒక్క రంగంపై ఆధారపడటం లేదని అన్నారు. 
 
ఇదే ఊపుతో 15 శాతం వృద్ధిని సాధించడమే లక్ష్యమని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. జగన్ నేతృత్వంలోని గత ప్రభుత్వం కారణంగా రాష్ట్రం రూ.76,195 కోట్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కొందని చంద్రబాబు తెలిపారు. 

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ఈరోజుతో చెన్నై కోర్టులో జరిగిన తీర్పుతో నందమూరి బాలక్రిష్ణ నటించిన అఖండ 2 తాండవం కు పెద్ద ఊరట కలిగింది. దానితో సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో నందమూరి అభిమానులు పోస్ట్ చేస్తూ.. అభిమానులకు పండుగే. డిసెంబర్ 12న సినిమా విడుదలవుతుందని పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూ, ఎగ్జిబిటర్ కు థియేటర్లలలో సిద్ధంగా వుంచుకోండని సమాచారాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు. కానీ 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించిన ప్రొసర్లు అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని అందరూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు.

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవి

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవిరైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు తనను ఆహ్వానించేందుకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వచ్చినపుడు తాను సినిమా షూటింగులో డ్యాన్స్ చేస్తున్నానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు.

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై సీనియర్ నటి జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ చాలా మొండి పట్టుదల వున్నవారంటూ కామెంట్లు చేశారు. అందుకే రాజకీయాల్లో సమర్థవంతంగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారని జయసుధ అన్నారు. చాలామంది నటులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కానీ పవన్ కల్యాణ్ అలా కాదు.. సక్సెస్ అయి చూపించారని గుర్తు చేశారు. సినిమాల్లో ఎలా ఎవరికీ తలొగ్గకుండా, దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లారో.. అదే తరహాలో రాజకీయాల్లో కూడా తన సత్తా ఏంటో చాటుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్తమన్నా ఈ మధ్య హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో బిజీగా మారిపోయింది. ఎక్కువగా, ఆమె బాలీవుడ్ బిగ్గీలతో ఐటెం నంబర్లు చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆమె గేర్ మార్చుకుని రాబోయే హిందీ బయోపిక్‌లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. లెజండరీ దర్శకుడు వి. శాంతారామ్ జీవిత చరిత్ర కలిగిన ఈ చిత్రంలో తమన్నా ఒకప్పటి హిందీ, మరాఠీ నటి జయశ్రీ గడ్కర్ పాత్రను పోషిస్తోంది.

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారు

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారుశర్వా ఫీల్-గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'నారి నారి నడుమ మురారి' తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ ప్రేక్షకులలో బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు రిలీజ్ గురించి మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

Watch More Videos

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com