సురక్షితమైన తాగునీరు- ఎస్ఓపీని ఆమోదించిన ఏపీ సర్కారు.. నీటి కాలుష్యానికి చెక్... సూపర్ ప్లాన్
అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల (యూఎల్బీలు) పరిధిలో తాగునీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణ, నిఘా, ప్రజా సమాచారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక- ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాన్ని (ఎస్ఓపీ) ఆమోదించింది.
సురక్షితమైన తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కఠినమైన జవాబుదారీతనాన్ని అమలు చేస్తుందని, రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణను చేపడుతుందని పురపాలక - పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.
నీటి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులను నివారించడం, పట్టణ నీటి నిర్వహణలో పారదర్శకతను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా ఏపీ సర్కారు పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రణాళిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటం, కాలుష్యాన్ని ముందుగానే గుర్తించడం, సకాలంలో నివారణ చర్యలు తీసుకోవడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఇది క్షేత్రస్థాయి పరీక్షలు, ప్రయోగశాలల బలోపేతం, ఏపీసీఎంఎంఎస్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా నిజ-సమయ నివేదనను ఏకీకృతం చేసే బహుళ-అంచెల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతుంది.
వార్డు స్థాయిలో చేతితో పట్టుకునే అవశేష క్లోరిన్ పరీక్షా పరికరాల విస్తరణ, పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో (యూఎల్బీఎస్) డిజిటల్ టెస్టింగ్ కిట్ల ఏర్పాటు, నీటి శుద్ధి కర్మాగారాలలోని ప్రయోగశాలలను ఉన్నతీకరించడం, జిల్లాల వ్యాప్తంగా మొబైల్ టెస్టింగ్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటివి కీలక చర్యలలో ఉన్నాయి.
అధునాతన పరీక్ష, క్షేత్ర తనిఖీ, క్లోరినేషన్, పైప్లైన్ మరమ్మతుల వంటి దిద్దుబాటు చర్యలతో సహా కఠినమైన ప్రోటోకాల్లను ఈ ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానం (ఎస్ఓపీ) నిర్దేశిస్తుంది. కాలుష్యం సంభవించిన సందర్భంలో మొబైల్ ప్రయోగశాలలను తక్షణమే మోహరిస్తామని, అవసరమైన చోట ప్రత్యామ్నాయ నీటి సరఫరా ఏర్పాట్లు చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
బీఐఎస్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భౌతిక, రసాయన, బాక్టీరియల్ పారామితులను సమగ్రంగా పరీక్షిస్తారు. ఈ ప్రణాళికలో డాష్బోర్డ్లు, పబ్లిక్ డిస్ప్లేల ద్వారా నీటి నాణ్యత డేటాను ప్రజలకు బహిర్గతం చేయడంతో పాటు, అవగాహన ప్రచారాలు, అక్రమ కనెక్షన్లపై చర్యలు తీసుకోవడం కూడా ఉన్నాయి.