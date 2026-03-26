రామతీర్థం వద్ద గిరి ప్రదక్షిణ.. పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
శ్రీరామ నవమికి ముందు భక్తులకు ప్రవేశాన్ని మెరుగుపరిచే యాత్రికుల కేంద్రమైన రామతీర్థం వద్ద గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ప్రారంభించారు.
సీతారాముని పేట జంక్షన్ నుంచి నీలాచలం కొండ వరకు 3.70 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.3.40 కోట్లతో బిటి రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, వంగలపూడి అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కె.అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి పాల్గొన్నారు.
గతంలో రాళ్లు, ముళ్లతో నిండి ఉండి, యాత్రికులకు ఇబ్బందులు కలిగించిన ఈ మార్గాన్ని స్థానికులు, ప్రజా ప్రతినిధుల విజ్ఞప్తుల మేరకు వాహనాలు ప్రయాణించడానికి వీలైన రహదారిగా అభివృద్ధి చేశారు. ఆలయాల అభివృద్ధికి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 22 ఆలయాలకు రహదారి సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి గత 20 నెలల్లో రూ.40 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. అలాగే, ఇతర ఆలయాల వద్ద కూడా ఇటువంటి పనులు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు.