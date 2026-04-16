పిడుగులు పడటానికి ముందే హెచ్చరికలు... ఎన్ఆర్ఎస్సీతో ఏపీఎస్డీఎంఏ డీల్
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పిడుగుపాటు సంబంధిత మరణాలను తగ్గించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ), జాతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ కేంద్రం (ఎన్ఆర్ఎస్సీ)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకుంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఈ ఒప్పందం కుదిరిందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. జైన్, ఎన్ఆర్ఎస్సీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అపర్ణల మధ్య ఈ ఎంఓయూను అధికారికంగా ఖరారు చేశారు.
సమాజ సంసిద్ధతను పెంచడం, ప్రతిస్పందన యంత్రాంగాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించడమే ఈ సహకారం లక్ష్యమని జైన్ అన్నారు. ఈ రెండు సంస్థలు పిడుగులు ఎక్కువగా పడే ప్రాంతాలను గుర్తించడం, ప్రమాద అంచనాలు నిర్వహించడం, లక్షిత నివారణ వ్యూహాలను రూపొందించడం వంటివి చేస్తాయి.
పిడుగులు పడటానికి ముందే సకాలంలో హెచ్చరికలు అందించేందుకు, ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీఎస్డీఎంఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె. కౌసర్ బానో, ఎన్ఆర్ఎస్సీ శాస్త్రవేత్తలు మువ్వ వెంకట రమణ, అలోక్ టావోరి, సత్యనారాయణ, వెంకటేష్లతో పాటు ఇతర అధికారులు హాజరయ్యారు. గత ఎనిమిదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిడుగుపాటు కారణంగా 684 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.