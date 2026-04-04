ఏపీలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్త
ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని, ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ హెచ్చరించారు.
విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ జారీ చేసిన సూచనల ప్రకారం, శనివారం (ఏప్రిల్ 4) నాడు 73 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, మరో 17 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయబడింది.
ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5) నాడు 32 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు, మరో 21 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. శనివారానికి సంబంధించిన జిల్లా వారీ వివరాలను వెల్లడిస్తూ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 16 మండలాల్లో, విజయనగరంలో 24, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 15, అల్లూరి జిల్లాలో 3, పోలవరం జిల్లాలో 9, అనకాపల్లి జిల్లాలో 2, కాకినాడ జిల్లాలో 3, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఒక మండలంలో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
అదే సమయంలో, శ్రీకాకుళం, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా, తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న మండలాల్లో సాధారణ వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది.
శుక్రవారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు వేడి తీవ్రత పెరుగుతున్న విషయాన్ని స్పష్టం చేశాయి. మన్యం జిల్లాలోని భామినిలో అత్యధికంగా 41.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. తగినంత నీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడం, ఎక్కువ సేపు ఎండలో తిరగకుండా ఉండటం, వడగాలుల వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.