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  4. Ban Rs. 500 Notes? Is This Good Idea Babu garu
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (09:52 IST)

Ban Rs. 500 Notes? I 500 రూపాయల నోట్ల ఉపసంహరణపై స్పందించిన ఏపీ సీఎం బాబు

Money
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (09:52 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజా విధాన సంస్కరణలను తీసుకురావడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఆయన నల్లధనం చలామణిని అరికట్టాలని నిరంతరం వాదిస్తూ వచ్చారు. పెద్ద నోట్ల రద్దుకు ముందు, అటువంటి నోట్లపై గళమెత్తిన వారిలో ఆయన మొదటివారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి మరోసారి తన గళాన్ని వినిపించారు. ఈసారి ఆయన భారతదేశంలో 500 రూపాయల నోట్ల ఉపసంహరణ గురించి ప్రస్తావించారు.
 
ఇంకా చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 500 రూపాయల నోట్లను చలామణి నుండి తొలగించాల్సిందిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కోరారు. గతంలో పెద్ద నోట్ల రద్దు సమయంలో కూడా తాను ఇదే అభ్యర్థన చేశానని గుర్తు చేస్తూ, ఇప్పుడు మళ్లీ అదే డిమాండ్‌ను పునరుద్ఘాటించారు.
 
500 రూపాయల నోట్లను తొలగించాలనే చంద్రబాబు నాయుడి సూచన డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు మరో అడుగుగా అనిపించవచ్చు. కానీ, సామాన్య ప్రజలు పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఇటువంటి చర్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి బదులుగా మరిన్ని కొత్త సమస్యలను సృష్టించవచ్చు. 
 
సామాన్యుడి దృష్టిలో 500 రూపాయలు ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తం ఏమీ కాదు. కూరగాయలు, నిత్యావసర వస్తువులు, ఇంధనం, మందులు, పాఠశాల ఫీజులు వంటి రోజువారీ ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోయాయి. ఒకప్పుడు మంచి కొనుగోలు శక్తిని కలిగి ఉన్న 500 రూపాయల నోటు, ఇప్పుడు ఒక కుటుంబానికి కనీస అవసరాలను తీర్చుకోవడానికే సరిపోవడం లేదు. 
 
అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఒత్తిడికి లోనవుతుండటంతో, ప్రజలు ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ధరల ప్రభావాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, 500 రూపాయల నోట్లను ఉపసంహరించుకోవాలనే ఆలోచన సామాన్య ప్రజలపై అనవసరమైన భారాన్ని మోపినట్లు అవుతుంది. చిన్న వ్యాపారులు, రోజువారీ కూలీలు, రైతులు మరియు ఇప్పటికీ నగదుపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. 
 
డిజిటల్ చెల్లింపులు వేగంగా వృద్ధి చెందినప్పటికీ, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోజువారీ లావాదేవీలలో నగదు ఇప్పటికీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.2016 నాటి పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రక్రియ నుండి కూడా మనం ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) 2017-18 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, రద్దు చేయబడిన కరెన్సీలో 99.3శాతం తిరిగి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి చేరింది. 
 
ఇది, పెద్ద నోట్ల రద్దు ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి నల్లధనం నిజంగానే తొలగిపోయిందా అనే ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. అయితే, ఈ ప్రక్రియ డిజిటల్ చెల్లింపులకు పెద్ద ఊతమిచ్చింది. దీని తర్వాతే డిజిటల్ లావాదేవీలు మరింత ప్రాచుర్యం పొందాయి. పెద్ద విలువ గల నోట్ల వల్ల నల్లధనం తరలించడం సులభం అవుతుందని, అయితే డిజిటల్ లావాదేవీల వల్ల స్పష్టమైన రికార్డు ఉంటుందని చంద్రబాబు వాదన. 
 
కానీ, కేవలం రూ.500 నోట్లను తొలగించడం వల్ల అవినీతిని లేదా అక్రమ నగదు లావాదేవీలను పూర్తిగా ఆపలేము. ఈ సమస్యలకు పటిష్టమైన పర్యవేక్షణ, మెరుగైన అమలు అవసరం. ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే సమయం కూడా ముఖ్యమైనది. ప్రజలు ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ధరలను ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, మోదీ ప్రభుత్వం కరెన్సీ విషయంలో మరో పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు. 
 
నగదు కొరత, పొడవైన క్యూలతో సహా 2016 నాటి నోట్ల రద్దు అనుభవం ప్రజల మదిలో ఇంకా తాజాగానే ఉంది. అందువల్ల, ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించే ముందు మోదీ ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించవచ్చు. సామాన్య ప్రజలకు నగదు లావాదేవీలను కష్టతరం చేయకుండానే డిజిటల్ చెల్లింపులను మరింతగా ప్రోత్సహించవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నోట్ల రద్దు భారతీయులు చెల్లింపులు చేసే విధానాన్ని మార్చి ఉండవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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