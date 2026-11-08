ఎన్నికల్లో ఓటమి.. సహనం కోల్పోయిన రోజా. అసిస్టెంట్పై దాడి
ఏపీలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైకాపా చిత్తుగా ఓడిపోయింది. దీంతో వైకాపా నేతలు సహనం కోల్పోతున్నారు. తాజాగా చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత రోజా సహనం కోల్పోయారు. సొంత పార్టీ కార్యకర్తపై చేయి చేసుకున్నారు.
విజయపురం మండలం ఇల్లత్తూరు ఎంపీటీసీ స్థానంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిని ప్రభావతి చేతిలో వైకాపా అభ్యర్థిని ఉదయగిరి దేవి మూడు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో రీకౌంటింగ్ చేయాలంటూ రోజా కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద హల్చల్ చేశారు. నగరిలోని కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్దకు వచ్చిన రోజా దాదాపు గంటపాటు ధర్నా చేశారు.
ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ను పక్కకు నెట్టేశారు. రీ కౌంటింగ్ చేయాలని పట్టుబట్టారు. ఓట్ల లెక్కింపు సక్రమంగానే జరిగిందని ఆర్వో వివరణ ఇచ్చినా ఆందోళనకు దిగారు. చివరకు పోలీసులు ఆమెను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించారు. ఈ క్రమంలో ఓ కార్యకర్త నీళ్ల సీసా అందించగా రోజా విసిరికొట్టి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కార్యకర్తను కొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
నగరిలో నిరసన సెగ.. వాటర్ బాటిల్ విసిరేసిన రోజా! ???? నగరిలో ఆందోళన సందర్భంగా మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిరసన సమయంలో వాటర్ బాటిల్ను విసిరికొట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. #RKRoja #Roja #Nagari #YSRCP #YCP #AndhraPradesh #APPolitics #NagariNews #PoliticalNews #ViralVideo— TeluguOne (@Theteluguone) November 7, 2026