MPTC, ZPTC election results: ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు శనివారం, నవంబర్ 7న ఉదయం 8 గంటలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. ఈ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన 21,012 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఈ ఫలితాలు నిర్ణయించనున్నాయి.
MPTC, ZPTC election results LIVE
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్లతో ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా నమోదైన ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. అభ్యర్థుల అధీకృత ప్రతినిధుల సమక్షంలో అధికారులు బ్యాలెట్ పత్రాలను వేరు చేసి, క్రమపద్ధతిలో అమర్చి, కట్టలుగా కట్టిన తర్వాత లెక్కింపు చేపడతారు.
ఈ ఎన్నికలు 582 జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (జెడ్పీటీసీ) స్థానాలకు, 7,767 మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (ఎంపీటీసీ) స్థానాలకు జరిగాయి. వీటిలో 77 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాయి.
నవంబర్ 5న పోలింగ్ జరగగా, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో, ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ-పోలింగ్ నవంబర్ 6న నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం 70.72 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేథా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా 365 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
బ్యాలెట్ పత్రాలను లెక్కించేందుకు మొత్తం 9,062 కౌంటింగ్ టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం సుమారు 28,500 మంది కౌంటింగ్ సహాయకులు, ఇతర సిబ్బంది మరియు పర్యవేక్షకులను నియమించారు. ఇందులో సగం టేబుళ్లను ఎంపీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపునకు, మిగిలిన సగం టేబుళ్లను జెడ్పీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపునకు కేటాయించారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు త్రిస్థాయి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సున్నితమైన ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించడానికి, లెక్కింపు ప్రక్రియలో భద్రతను కాపాడటానికి సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, బాడీ-వోర్న్ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఓట్ల లెక్కింపును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం జిల్లా అధికారులను ఆదేశించింది. శనివారం రోజంతా ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. నిర్ణీత లెక్కింపు, ధృవీకరణ ప్రక్రియలు పూర్తయిన తర్వాత విజేతలను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.
ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత, ఈ ఫలితాలు అధికార కూటమి (టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ), ప్రతిపక్ష పార్టీ (వైకాపా)కి రాజకీయంగా ఎంతో కీలకమైనవిగా మారాయి. పాలక కూటమికి సంబంధించి, ఈ ఫలితాలు గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారికి ఉన్న ప్రజాదరణను తెలియజేస్తాయి.
మరోవైపు, వైఎస్ఆర్సీపీ మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్ల స్థాయిలో తమ బలాన్ని అంచనా వేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నియోజకవర్గాల వారీగా ఫలితాలను ప్రకటించినప్పుడు, రాజకీయ పరిస్థితిపై పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.