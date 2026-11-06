ప్రజలు తుఫానుతో కష్టాలు పడుతుంటే.. జగన్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు.. చంద్రబాబు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తుఫాను సహాయక చర్యలపై వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను విమర్శిస్తూ, ఇటీవల జరిగిన అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలతో పోల్చారు. నవంబర్ 6, శుక్రవారం నాడు బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లోని తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Chandrababu
తన పర్యటనలో భాగంగా, చంద్రబాబు సూర్యలంక వైమానిక కేంద్రంలో దిగడానికి ముందు దెబ్బతిన్న వ్యవసాయ క్షేత్రాలను గగనతల సర్వే నిర్వహించారు. అనంతరం, దెబ్బతిన్న డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను, నీటితో నిండిన వరి పొలాలను పరిశీలించడానికి ఆయన బాపట్ల జిల్లాలోని జిల్లేలమూడి, గుంటూరు జిల్లాలోని రేటూరు గ్రామాన్ని సందర్శించారు.
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రైతులు తుఫానుల కారణంగా పదేపదే నష్టపోతున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఇలాంటి నష్టాలు పునరావృతం కాకుండా నివారించడానికి డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను ఆధునీకరించడం, నీటిపారుదల మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, దీర్ఘకాలిక చర్యలు తీసుకోవడం అవసరమని బాబు తెలిపారు.
అర్నాబ్, మురసు తుఫానుల సమయంలో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అయితే, కోతకొచ్చిన పంటలకు జరిగే నష్టాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తిగా నివారించలేకపోయిందని బాబు అంగీకరించారు.
రాజకీయాల విషయానికి వస్తే, ఎన్నికల కంటే ప్రజల కష్టాలను పరిష్కరించడమే ముఖ్యమని చంద్రబాబు అన్నారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, బాధితులకు అండగా నిలవడం తమ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలుగా ఉంటాయని చెప్పారు.
జగన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని, తుఫాను సంక్షోభ సమయంలో ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు చేసిన విమర్శలను చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజల పట్ల సానుభూతి చూపకుండా, జగన్ రాజకీయ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బాబు మండిపడ్డారు.
ఇటీవల జరిగిన అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలను కూడా ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించారు. ఆ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ, డెమోక్రాట్ల చేతిలో కాంగ్రెస్పై నియంత్రణ కోల్పోయింది. ఒక రాజకీయ పోలికను చూపుతూ, ప్రభుత్వంపై ఓటర్లు విసుగు చెందినప్పుడు, చివరికి ఎన్నికల ఫలితాల ద్వారా తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తారని చంద్రబాబు వాదించారు.
చంద్రబాబు ఆ పోలికను విపులంగా వివరించనప్పటికీ, రాజకీయ నాయకత్వం పట్ల ప్రజలు ఎలా స్పందిస్తారో ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతిబింబిస్తాయని సూచించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య కొనసాగుతున్న రాజకీయ వాగ్వాదం మధ్య ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత, తాను పూర్తి వివరాలు, వాస్తవాలను సమర్పిస్తానని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఆ వివరాలను వెంటనే చర్చించకుండా, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని, ప్రజల స్పందనను వివరిస్తానని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మంచి రాజకీయాలు సుపరిపాలనకు దారితీయాలని తాను విశ్వసిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి పునరుద్ఘాటించారు.
తుఫాను బాధితులైన రైతుల అవసరాలను తీరుస్తూనే, ప్రభుత్వం సంక్షేమం, రహదారులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, డ్రైనేజీ ఆధునీకరణపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రజా భాగస్వామ్యం, సమర్థవంతమైన పాలన అత్యంత ఆవశ్యకమని చెబుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు సమిష్టి కృషి అవసరమని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
రేటూరులో తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు గారు.. పొలం గట్టుపై నడుచుకుంటూ వెళ్లి దెబ్బతిన్న పొలాలను పరిశీలించారు. #TogetherAgainstCycloneMurasu #CycloneMurasu #ChandrababuNaidu #AndhraPradesh https://t.co/rlKj4HljYW— Devipriya Golla✌️✌️ (@devipriyaG4) November 6, 2026