చీరాల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పది వార్డుల గెలుపు.. దశాబ్ధానికి పైగా..?
చీరాల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 10 వార్డులను గెలుచుకుని, రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. దీంతో వైఎస్సార్సీ ఎనిమిది సీట్లతో మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. దశాబ్దానికి పైగా చెప్పుకోదగ్గ ఎన్నికల విజయం లేకుండా గడిచిన కాంగ్రెస్కు, ఈ ఫలితాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పునరాగమనాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
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తెలుగుదేశం మున్సిపాలిటీపై తన పట్టును నిలుపుకుంది. ఆ పార్టీ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఎరిచర్ల హనీ స్పందన, తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 6,408 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. మొత్తం 44 వార్డులకు గాను తెలుగుదేశం 22 వార్డులను గెలుచుకోగా, దాని మిత్రపక్షాలైన జనసేన, బీజేపీలు వరుసగా రెండు, ఒక సీటును కైవసం చేసుకున్నాయి. దీంతో కూటమి సీట్ల సంఖ్య 25కు చేరింది.
కాంగ్రెస్ 10 వార్డులను గెలుచుకోగా, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక వార్డును దక్కించుకున్నారు. 2014 ఎన్నికల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయంగా తిరిగి పట్టు సాధించేందుకు కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల మధ్య ఈ ప్రదర్శన చోటుచేసుకుంది.
కాంగ్రెస్ మెరుగైన పనితీరుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే అమాంచి కృష్ణ మోహన్ ప్రజలతో తిరిగి మమేకమవ్వడమే కారణమని స్థానికులు పేర్కొన్నారు. బాపట్ల జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, గంటకు దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచడంతో, వాస్తవానికి అంతకుముందే జరగాల్సిన ఓట్ల లెక్కింపును నవంబర్ 6వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు, వర్షపు నీటి వల్ల బ్యాలెట్ పెట్టెలు, ఎన్నికల రికార్డులు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. అనంతరం, శుక్రవారమే ఓట్ల లెక్కింపు జరపాలని ఎస్ఈసీ ఆదేశించింది.