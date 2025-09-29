Digital Book: డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించిన వైఎస్ జగన్.. వైకాపా మహిళా నేతపైనే ఫిర్యాదు
ఇటీవలే వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నేరస్థుల పేర్లను నమోదు చేయడానికి డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. జాబితాలో ఉన్న ఎవరైనా అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పార్టీ సభ్యులను రక్షించడానికి, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒక మార్గంగా ఈ సాధనాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
అదే డిజిటల్ పుస్తకంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకురాలిపై ఫిర్యాదు వచ్చింది. 2022లో చిలకలూరిపేటలోని తన కార్యాలయంతో పాటు తన ఇల్లు, కారుపై దాడి చేశారని ఆరోపిస్తూ నవతరం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రావు సుబ్రహ్మణ్యం మాజీ మంత్రి విడదల రజినిపై ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ సంఘటనను సుబ్రహ్మణ్యం స్వయంగా నివేదించారు. దెబ్బతిన్న కార్యాలయం, ఇల్లు, కారు ఫోటోలను జత చేశారు. ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత జనరేట్ చేసిన టికెట్ను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు. చర్యలు తీసుకుంటే, వైఎస్ఆర్సీపీ కేడర్ కూడా తమ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించే వ్యవస్థను విశ్వసిస్తుందని అన్నారు.
ఇందులో ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, గతంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కేడర్తో కలిసి విడదల రజిని స్వయంగా చిలకలూరిపేటలో డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. ఇది ఆమెపై వచ్చిన ఫిర్యాదును మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ ఫిర్యాదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై విడదల రజనీ ఇంకా స్పందించలేదు. ఈ ఊహించని పరిస్థితికి వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ ఎలా స్పందిస్తారనే దానిపై అందరి దృష్టి ఉంది.