Naga Babu: అసెంబ్లీలో నాగబాబు తొలి ప్రసంగం.. ఎక్కడా వైకాపా పేరెత్తలేదు.. (video)
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు మార్చిలో కౌన్సిల్లో చేరారు. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఆయన తొలిసారిగా పాల్గొన్నారు. నేడు ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయన తన తొలి ప్రసంగం చేశారు. కోర్టు కేసులలో జాప్యం, సామాన్య ప్రజలపై దాని భారం వంటి అంశాలపై ఆయన దృష్టి సారించారు. పెండింగ్ కారణంగా చాలా మందికి న్యాయం ఎలా అందుబాటులోకి రాలేదో ఆయన హైలైట్ చేశారు.
రాజకీయ ప్రతీకార కేసుల అంశాన్ని కూడా మెగా బ్రదర్ నాగబాబు లేవనెత్తారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పేరు చెప్పకుండా, ఇలాంటి కేసులు ఎలా తరచుగా జరుగుతున్నాయో ఆయన ఎత్తి చూపారు. నాగబాబు తన ప్రసంగాన్ని పక్షపాతం లేకుండా సందర్భోచితంగా మాట్లాడారు.
రాజకీయంగా సున్నితమైన కేసులను ధృవీకరించడానికి ఒక వ్యవస్థ అవసరమని నాగబాబు పిలుపునిచ్చారు. పెండింగ్లో ఉన్న విషయాలను వేగవంతం చేయడానికి న్యాయ ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ఇకపోతే.. నాగబాబు నలుగురు సభ్యుల జనసేన మంత్రివర్గంలో మూడవ కాపు మంత్రి అవుతారు. నలుగురూ అగ్ర కులాలకు చెందినవారు. నాల్గవ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కమ్మ సామాజికవర్గానికి చెందినవారు.