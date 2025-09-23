మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (13:33 IST)

TV Association: దాసరి నారాయణరావు స్పూర్తితో మంచి పనులు చేయబోతున్నాం

Telugu Television Digital and OTT Producers Council
2025– 2027వ సంవత్సరానికి  ‘తెలుగు టెలివిజన్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్‌ కౌన్సిల్‌ నూతన కార్యవర్గం సారధులు ఎన్నికయ్యారు. ప్రెసిడెంట్‌గా ఏ.ప్రసాదరావు (సోనోపిక్స్‌ ప్రసాద్‌) వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా పి.ప్రభాకర్, యన్‌.అశోక్‌లు ఎన్నికవ్వగా జనరల్‌ సెక్రటరీగా యం.వినోద్‌బాల జాయింట్‌ సెక్రటరీలుగా నటుడు–నిర్మాత కె.వి శ్రీరామ్, గుత్తా వెంకటేశ్వరరావు, ట్రెజరర్‌గా డి.వై చౌదరి ఎన్నికయ్యారు.  
 
గత 14 ఏళ్లుగా ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా తమ సభ్యులకు ఉపయోగపడే విధంగా వాలంటీర్గా ‌గా పనులు చేసి అందరితో శహభాష్‌ అనిపించుకునే ఏకైక యూనియన్ మాది అని ప్రెసిడెంట్‌ ప్రసాద్‌రావు అన్నారు. ఎటువంటి ఎన్నికల హడావిడి లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా ఏకగ్రీవంగా తమ సభ్యులను ఎన్నుకుంటున్న ఏకైక యూనియన్ మా టిటిడిఓపిసి సంస్థ అన్నారు.
 
జనరల్‌ సెక్రటరీ వినోద్‌బాల తెలుపుతూ,  ఈ కౌన్సిల్‌లో దాదాపు 200 మంది నిర్మాతలు ఉన్నారు. అందరూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ వందలమందికి ఉపాధి కల్పించటంలో అనేక యూనియన్ల కంటే సౌతిండియాలోనే అతి పెద్ద సంస్థ మాది అన్నారు.
 
నటుడు–నిర్మాత ఈటీవి ప్రభాకర్‌: మా యూనియన్‌కి సొంత భవనంతో మరి కొన్ని స్థిరాస్తులు ఉండటంతో మా మీద నమ్మకం ఉంచి మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు మా యూనియన్‌ సభ్యులు అన్నారు ట్రెజరర్‌ డి.వి చౌదరి. మా యూనియన్‌ సభ్యులకి ఎటువంటి ఆపద వచ్చిన మేమందరం కలిసి కట్టుగా మాట్లాడుకుని డెసిషన్‌ తీసుకుంటామని అందుకే మాలో మాకు పెద్దగా వివాదాలు ఉండవని అన్నారు.
 
నటుడు– నిర్మాత కె.వి శ్రీరామ్‌ : వీరితో పాటు హానరబుల్‌ ఎడ్వైజర్‌గా కె.రమేష్‌ బాబుని నియమించటం జరిగింది. నూతన కార్యవర్గంలో ఆర్గనైజింగ్‌ సెక్రటరీస్‌గా కెవి.కిరణ్‌ కుమార్, స్వాతి కె బాలినేని, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ మెంబర్స్‌గా యాటా. సత్యనారాయణ, వి.వెంకటేశ్వరరావు, జి.తాండవకృష్ణ, అనిల్‌ కడియాల, పి.ప్రేమ్‌సాగర్, పద్మిని నాదెళ్ల, కో–ఆపరేటడ్‌ మెంబర్స్‌గా హెచ్‌.శ్రీనివాస్, ఎస్‌.సర్వేశ్వర్‌ రెడ్డి, కొల్లి ప్రవీణ్‌ చంద్ర, కె.భరత్‌కుమార్‌లు ఎన్నికయ్యారు. 
 
మన టీవి సినిమా  ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి విపత్తులు సంభవించిన మేమందరం కలిసి పనిచేస్తామని 2011లో  ఇండస్ట్రీకి పెద్దదిక్కుగా ఉంటూ ఎంతోమందికి మేలు చేసిన దాసరి నారాయణరావు గారి సమక్షంలో ఏర్పడిన యూనియన్‌ మాది. ఆయన గుర్తుగా మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలతో మా కార్యవర్గం ముందుకు సాగేవిధంగా ఉంటుందని మేమందరం మాట ఇస్తున్నాం అని మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు  ‘‘తెలుగు టెలివిజన్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్‌ కౌన్సిల్‌ సభ్యులు తెలిపారు..

మీ నాయకుడి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ప్రజాధనం ఖర్చు చేస్తారా? సుప్రీంకోర్టు

మీ నాయకుడి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ప్రజాధనం ఖర్చు చేస్తారా? సుప్రీంకోర్టుతమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాకిచ్చింది. మీ నాయుకుడు విగ్రహ ఏర్పాటుకు ప్రజాధనం ఎలా ఖర్చు చేస్తారంటూ ప్రశ్నించింది. డీఎంకే మాజీ అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన కోర్టు.. ప్రభుత్వ వైఖరిని తప్పుబట్టింది. మీ నేతలను కీర్తించేందుగు ప్రజాధనాన్ని ఎలా వినియోగిస్తారని ప్రశ్నించారు. పైగా, ప్రభుత్వం తన పిటిష‌న్‌ను ఉపసంహరించుకుని, ఈ అంశంపై రాష్ట్ర హైకోర్టునే ఆశ్రయించాలని సూచించింది.

బీజేపీలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

బీజేపీలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లిప్రముఖ సినీ నటుడు వరుణ్ సందేశ్ తల్లి డాక్టర్ రవణి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు సమక్షంలో ఆమె బీజేపీలో చేరారు. ఆమెకు ఆయన కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా రమణి మాట్లాడుతూ, తమ కుటుంబానికి హిందుత్వం అంటే ఇష్టమని, అందుకే బీజేపీలో చేరినట్టు చెప్పారు. అలాగే సమాజ సేవ చేయడం అంటే తమకు ఎంతో ఇష్టమన్నారుు. రాష్ట్రంలో బీజేపీని మరింతగా బలపోతం చేయడానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని ఆమె చెప్పారు. తనను బీజేపీలోకి ఆహ్వానించినందుకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

KTR: ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసు.. ఛార్జ్‌షీట్‌లను సిద్ధం చేసిన ఏసీబీ.. కేటీఆర్ అరెస్ట్

KTR: ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసు.. ఛార్జ్‌షీట్‌లను సిద్ధం చేసిన ఏసీబీ.. కేటీఆర్ అరెస్ట్ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసులో ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ వచ్చింది. నిందితులపై ఏసీబీ ఛార్జ్‌షీట్‌లను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం వేచి వున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు వంద పేజీల ఛార్జ్‌షీట్‌ను రూపొందించారు. కేటీఆర్‌పై విచారణకు సెప్టెంబర్ 9న ప్రభుత్వానికి అభ్యర్థన పంపబడింది. ఆ లేఖను గవర్నర్‌కు పంపారు. కానీ ఇప్పటివరకు గవర్నర్ లేదా ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించలేదు. ఆదేశాలు అందిన వెంటనే చర్య తీసుకోవడానికి ఏసీబీ సిద్ధంగా ఉంది.

అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాలు.. యూపీలో కుల ప్రస్తావన ఇక వుండదు..

అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాలు.. యూపీలో కుల ప్రస్తావన ఇక వుండదు..అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాల తర్వాత, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కుల ఆధారిత ర్యాలీలు, కులానికి సంబంధించిన బహిరంగ ప్రస్తావనలను నిషేధించారు. ఈ నిషేధం కుల నినాదాలు, వాహనాలపై స్టిక్కర్లు, సైన్ బోర్డులను కూడా కవర్ చేస్తుంది. కుల వివరాలు ఇకపై ఎఫ్ఐఆర్‌లలో లేదా అరెస్టు స్వాధీన మెమోలలో కనిపించవు. పోలీసులు బదులుగా తండ్రి పేరును ఉపయోగిస్తారు. ఈ మార్పు అన్ని పబ్లిక్ రికార్డులు, అధికారిక చర్యలలో వర్తిస్తుంది.

Naga Babu: అసెంబ్లీలో నాగబాబు తొలి ప్రసంగం.. ఎక్కడా వైకాపా పేరెత్తలేదు.. (video)

Naga Babu: అసెంబ్లీలో నాగబాబు తొలి ప్రసంగం.. ఎక్కడా వైకాపా పేరెత్తలేదు.. (video)డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు మార్చిలో కౌన్సిల్‌లో చేరారు. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఆయన తొలిసారిగా పాల్గొన్నారు. నేడు ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయన తన తొలి ప్రసంగం చేశారు. కోర్టు కేసులలో జాప్యం, సామాన్య ప్రజలపై దాని భారం వంటి అంశాలపై ఆయన దృష్టి సారించారు. పెండింగ్ కారణంగా చాలా మందికి న్యాయం ఎలా అందుబాటులోకి రాలేదో ఆయన హైలైట్ చేశారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.
