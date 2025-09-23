అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాలు.. యూపీలో కుల ప్రస్తావన ఇక వుండదు..
అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాల తర్వాత, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కుల ఆధారిత ర్యాలీలు, కులానికి సంబంధించిన బహిరంగ ప్రస్తావనలను నిషేధించారు. ఈ నిషేధం కుల నినాదాలు, వాహనాలపై స్టిక్కర్లు, సైన్ బోర్డులను కూడా కవర్ చేస్తుంది.
కుల వివరాలు ఇకపై ఎఫ్ఐఆర్లలో లేదా అరెస్టు స్వాధీన మెమోలలో కనిపించవు. పోలీసులు బదులుగా తండ్రి పేరును ఉపయోగిస్తారు. ఈ మార్పు అన్ని పబ్లిక్ రికార్డులు, అధికారిక చర్యలలో వర్తిస్తుంది. కుల-నిర్దిష్ట సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం ఆపాలని కోర్టు రాష్ట్రాన్ని ఆదేశించింది. అన్ని కులాలను కలిగి ఉన్న పాఠశాలలు, కమ్యూనిటీ సెంటర్లు వంటి కులాంతర స్థలాలను ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
కుల వివక్షను ఎదుర్కోవడానికి, చట్టాలు సరిపోవని కోర్టు పేర్కొంది. మనస్తత్వాలను మార్చడానికి విద్యతో సహా దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చింది. ఇందులో గౌరవం, సమానత్వం, కుల పక్షపాతం యొక్క హానిని బోధించే పాఠ్యాంశాల నవీకరణలు ఉన్నాయి.
ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, అధికారులకు కుల సున్నితత్వంపై శిక్షణ ఇవ్వాలని కూడా ఇది సిఫార్సు చేసింది. ప్రజా వ్యవస్థలను అందరికీ మరింత కలుపుకొని, న్యాయంగా చేయడమే లక్ష్యమని పేర్కొంది.