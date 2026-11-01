జగన్కు వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన దస్తగరి.. కాన్వాయ్ అడ్డగించి నిలదీశాడు... (వీడియో)
వైకాపా అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైకాపా మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులోని ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరైన దస్తగరి ముచ్చెమటలు పోయించాడు. జగన్ కాన్వాయ్ను అడ్డుకుని... 'మా జీవితాలు నాశనం చేశావు' కదా బిగ్గరా కేకలు వేశారు.
ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతోంది. దీంతో జగన్ ఆదివారం పులివెందులకు తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత పోలింగ్ సరళని పరిశీలించి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు తిరిగి తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు చేరుకోనున్నారు. అయితే, పులివెందులకు వచ్చిన జగన్కు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైంది. పులివెందుల హెలిప్యాడ్ నుంచి నివాసానికి బయల్దేరిన ఆయన కాన్వాయ్కు వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్గా మారిన దస్తగిరి అడ్డుపడ్డాడు.
ఈ విషయంపై కార్యకర్తలు జగన్కు సమాచారం ఇచ్చారు. మా జీవితాలను నాశనం చేశావంటూ జగన్ ఎదుటే దస్తగిరి వ్యాఖ్యానించాడు. జగన్ వైపు వెళ్తున్న అతడిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దస్తగిరి వాహనాన్ని డీఎస్పీ బాలస్వామిరెడ్డి, ఇతర పోలీసులు పక్కకు తీసి అతడిని పంపారు. దస్తగిరిని చూసీచూడనట్లు జగన్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
జగన్ కాన్వాయ్ ఎదుట దస్తగిరి రచ్చ మా జీవితాలను నాశనం చేశావంటూ జగన్ ఎదుటే దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు జగన్ వైపు వెళ్తున్న దస్తగిరిని అడ్డుకున్న పోలీసులు #YSRJagan #Dastagiri #Pulivendula #VivekaCase #APNews #apmuncipalelections #bigtv https://t.co/ywShh6k8Tw— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) November 1, 2026