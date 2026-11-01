  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Pulivendula miscreants create havoc before municipal election polling
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (11:57 IST)

పులివెందులలో అర్థరాత్రి వాహనాలకు నిప్పు - టెన్షన్ టెన్షన్

Pulivendula
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (11:57 IST)
google-news
ఏపీ పురపాలక ఎన్నికల పోలింగ్‌కు కొన్ని గంటల ముందు కడప జిల్లా పులివెందులలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. శనివారం అర్థరాత్రి దాటి తర్వాత గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ ఇంటి వద్ద నిలిపి వుంచిన వాహనాలకు నిప్పుపెట్టారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది వాహనాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. 
 
పులివెందుల సమీపంలోని ఉలిమెల గ్రామానికి చెందిన మధుసూదన్ రెడ్డి వ్యాపారరీత్యా హైదరాబాద్ నగరంలో స్థిరపడ్డారు. పులివెందులలోని శిల్పారాం సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ క్షేత్రం ఒక ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు. అక్కడ 11 ద్విచక్రవాహనాలు, మూడు కార్లు, ఒక ట్రాక్టర్ ట్రాలీని నిలిపివుంచారు. 
 
శనివారం అర్థరాత్రి సమయంలో దుండగులు ఈ వాహనాలకు నిప్పుపెట్టారు. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చినప్పటికీ అప్పటికే వాహనాలన్నీ పూర్తిగా కాలిబూడిదయ్యాయి. 
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. పోలింగ్‌కు ముందు రోజు ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో పట్టణంలో ఒక్కసారిగా కలకలం, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే, పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసి అల్లర్లు చోటుచేసుకోకుండా చూశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
దీపావళికి ముందు షాకిచ్చిన ఆయిల్ కంపెనీలు... గ్యాస్ ధర పెంపు

విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల సీక్వెల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ ట్రైలర్ రాబోతోంది

విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల సీక్వెల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ ట్రైలర్ రాబోతోందితరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న కల్ట్ సీక్వెల్ ‘ENE Repeat' లో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్‌నోడ్ సినిమా బ్యానర్లపై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

నువ్వు విలన్ వి ? చనిపోతావా? ఓడిపోతావా? అని నిలదీశిన యశ్ కుమారుడు

నువ్వు విలన్ వి ? చనిపోతావా? ఓడిపోతావా? అని నిలదీశిన యశ్ కుమారుడురాకింగ్ స్టార్ యశ్ ‘రామాయణ’లో రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక రెండు భాగాల ఇతిహాస చిత్రానికి మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఆయన సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం సిద్ధమవుతున్న సమయంలో తనకు ఎదురైన ఓ ఆసక్తికరమైన అనుభవాన్ని యశ్ పంచుకున్నారు. తాను రాముడి పాత్రలో కాకుండా రావణుడి పాత్రలో ఎందుకు నటిస్తున్నానో తన చిన్న కొడుకుకు వివరించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు.

Rudravanam PS Series Review: రుద్రవనం పీఎస్ లో మర్డర్ల రహస్యం ఏమిటి? వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ

Rudravanam PS Series Review: రుద్రవనం పీఎస్ లో మర్డర్ల రహస్యం ఏమిటి? వెబ్ సిరీస్ రివ్యూరుద్రవనం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 8 మంది హత్యకు గురవుతారు. అందులో ఎమ్మెల్యే భైరవులు (రాజా రవీంద్ర) సోదరుడు కూడా వుంటాడు. ఇందుకు సంబంధించిన అంజి (చారు వాకన్)ను అదుపుకోవడంతో అతన్ని చంపేయడానికి ఆవేశంతో ఎమ్మెల్యే భైరవులు పోలీస్స్టేషన్ కు వస్తాడు. మీ తమ్ముడితోపాటు 8మంది హత్యకు గురయ్యారని పోలీసులు చెప్పి సరైన విధంగా శిక్షను వేయాలను చెబుతతారు. నిజాయితీపరుడైన పోలీస్ సబ్ ఇన్స్‌పెక్టర్ శివకుమార్ (నరేశ్ ఆగస్ట్య), సీఐ వేణుగోపాల్ (బెనర్జీ) ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారు.

Prakash Raj, ఇచ్చిన సినీ అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీస్కుంటున్నారు: ప్రకాష్ రాజ్ భార్య పోనీ

Prakash Raj, ఇచ్చిన సినీ అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీస్కుంటున్నారు: ప్రకాష్ రాజ్ భార్య పోనీరాజకీయల గురించి మాట్లాడటం వల్ల తన భర్త, నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సినీ అవకాశాలు రావడంలేదనీ, వచ్చిన అవకాశాలు కూడా చేజారిపోతున్నాయని ఆయన భార్య పోనీవర్మ వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో తొలుత జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ ఎక్స్ పేజీలో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇటీవల SIR గురించి జరుగుతున్న ఆందోళనకు బహిరంగ మద్దతు తెలుపుతూ బొద్దింక జనతా పార్టీ సభ్యులతో కలిసి జంతర్ మంతర్ వద్ద వేదిక పంచుకున్నారు. ఇక అక్కడ్నుంచి ఆయనకు సినీ అవకాశాలు క్రమేణా తగ్గిపోవడమే కాకుండా అడ్వాన్సులు ఇచ్చినవారు కూడా వెనక్కి తీసుకుంటున్నారట.

జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ చిత్రం తారే జమీన్ పర్ లా సక్సెస్ అవ్వాలి

జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ చిత్రం తారే జమీన్ పర్ లా సక్సెస్ అవ్వాలినమో జయం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి నిర్మాణంలో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు.