తల్పగిరి ఆలయానికి కానుకగా రూ.60లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి కిరీటాలు
చారిత్రాత్మకమైన శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామి ఆలయానికి సోమవారం ఒక భక్తుడు సుమారు రూ.60 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను విరాళంగా ఇచ్చాడు. నెల్లూరుకు చెందిన భక్తుడు వాయుగుండ్ల చెంచు నిహార్ ఫిబ్రవరి 23, 2026న ఆలయ కార్యాలయంలో దాదాపు 364.440 గ్రాముల బరువున్న బంగారు కిరీటాన్ని, 233.740 గ్రాముల బరువున్న వెండి కిరీటాన్ని సమర్పించారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. అధికారుల సమక్షంలో ఈ ఆభరణాలను అధికారికంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆళ్ల శ్రీనివాస రెడ్డికి అందజేశారు.
కాగా తల్పగిరి రంగనాథస్వామి ఆలయం, నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆలయాలలోకెల్లా అత్యంత ప్రాచీనమైన ఆలయం. ఈ ఆలయంలో విష్ణుమూర్తి రంగనాయకుడుగా, శ్రీలక్ష్మీ సమేతుడై వెలిశాడు. తల్పగిరి రంగనాథ స్వామిని దర్శిస్తే.. అవివాహితులకు పెళ్లి సహా అష్టైశ్వర్యాలు కలగడం తథ్యమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.