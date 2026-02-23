అమెరికా డాలర్ విలువ పతనం: గణనీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు
పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా డాలర్ విలువ పతనం మధ్య సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 1.83 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,59,749కి చేరుకుంది.
ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 5.10 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.2,65,836కి చేరుకుంది. అంతకుముందు రోజు, బంగారం 2 శాతం పెరగగా, వెండి 6 శాతం పెరిగింది. ఇరాన్తో ఒప్పందం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 10 రోజుల గడువు దగ్గర పడుతుండటంతో విశ్లేషకులు ఈ పెరుగుదలకు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలే కారణమని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా దాడిని నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున, ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, యురేనియంను సుసంపన్నం చేసే హక్కును గుర్తించడం కోసం అమెరికాతో చర్చలలో తన అణు కార్యక్రమంపై రాయితీలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇరాన్ సూచించింది.
అంతేకాకుండా, శుక్రవారం అమెరికా సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల భారీ మొత్తాన్ని కొట్టివేసిన తర్వాత డాలర్ పడిపోయింది. ట్రంప్ సుంకాలను పెద్ద మొత్తంలో రద్దు చేయాలనే అమెరికా సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం, వాణిజ్య భాగస్వాములు లేదా కంపెనీలకు అనిశ్చితిని అంతం చేయదని అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్లోని కమోడిటీస్ విశ్లేషకుడు మానవ్ మోడీ అన్నారు.