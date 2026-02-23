సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026 (14:27 IST)

అమెరికా డాలర్ విలువ పతనం: గణనీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు

Silver Gold
పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా డాలర్ విలువ పతనం మధ్య సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 1.83 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,59,749కి చేరుకుంది. 
 
ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 5.10 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.2,65,836కి చేరుకుంది. అంతకుముందు రోజు, బంగారం 2 శాతం పెరగగా, వెండి 6 శాతం పెరిగింది. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 10 రోజుల గడువు దగ్గర పడుతుండటంతో విశ్లేషకులు ఈ పెరుగుదలకు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలే కారణమని పేర్కొన్నారు.
 
అమెరికా దాడిని నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున, ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, యురేనియంను సుసంపన్నం చేసే హక్కును గుర్తించడం కోసం అమెరికాతో చర్చలలో తన అణు కార్యక్రమంపై రాయితీలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇరాన్ సూచించింది.
 
అంతేకాకుండా, శుక్రవారం అమెరికా సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల భారీ మొత్తాన్ని కొట్టివేసిన తర్వాత డాలర్ పడిపోయింది. ట్రంప్ సుంకాలను పెద్ద మొత్తంలో రద్దు చేయాలనే అమెరికా సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం, వాణిజ్య భాగస్వాములు లేదా కంపెనీలకు అనిశ్చితిని అంతం చేయదని అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్‌లోని కమోడిటీస్ విశ్లేషకుడు మానవ్ మోడీ అన్నారు.

Samantha: యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల కోసం శారీరకంగా సిద్ధమైన సమంత

Samantha: యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల కోసం శారీరకంగా సిద్ధమైన సమంతస‌మంత ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’. దిగంత్‌, గుల్ష‌న్ దేవ‌య్య ఇత‌ర ప్రాత‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇంకా శ్రీముఖి, గౌత‌మి, ఆనంద్‌, లక్ష్మి, శ్రీనివాస్ గ‌విరెడ్డి, మంజుషా కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఓ బేబి వంటి సూప‌ర్ హిట్ మూవీ త‌ర్వాత మ‌రోసారి సమంత‌, నందిని రెడ్డి కాంబోలో రానున్న ఈ సినిమాను రాజ్ నిడిమోరు రూపొందిస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా మే15న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

Rashmika Mandanna: ఫిబ్రవరి 26న విజయ్- రష్మిక మందన్న వివాహం

Rashmika Mandanna: ఫిబ్రవరి 26న విజయ్- రష్మిక మందన్న వివాహంటాలీవుడ్ ప్రేమపక్షులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహం అట్టహాసంగా జరుగనుంది. ఫిబ్రవరి 26న ఐటీసీ మొమెంటోస్ రిసార్ట్‌‌లో వీరి వివాహం జరుగనుంది. విజయ్-రష్మికలు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇప్పటికే రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌ చేరుకున్నారు. ఈ జంట హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. విజయ్ స్టైలిష్ లెదర్ జాకెట్, కొత్త హెయిర్‌స్టైల్, మెలితిప్పిన మీసంతో కనిపించగా, రష్మిక గ్రే బ్లేజర్ సూట్‌లో మెరిసిపోయారు. వీరితో పాటు ఆనంద్ దేవరకొండ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉదయ్‌పూర్‌కు బయలుదేరారు.

FCA: ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గ ఎన్నిక

FCA: ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గ ఎన్నికగౌరవాధ్యక్షులు గా సీనియర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్,ప్రభు ,అధ్యక్షులుగా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ బత్తుల ప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షులుగా సీనియర్ ఫోటో గ్రాఫర్ ఈ జనార్దన్ రెడ్డి, మరో ఉపాధ్య క్షులుగా యం డి అబ్దుల్, ప్రధాన కార్యదర్శి గా సురేష్ కొండేటి, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా భాగవతులమురళి, పర్వీన్, కోశాధికారిగా చదలవాడభరద్వాజ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకయ్యారు.

Radhika Apte, Taapsee: ప్యాడెడ్ బ్రాలు గురించి గళం విఫ్పిన రాధికా ఆప్టే, తాప్సీ పన్ను

Radhika Apte, Taapsee: ప్యాడెడ్ బ్రాలు గురించి గళం విఫ్పిన రాధికా ఆప్టే, తాప్సీ పన్నుసినిమారంగంలో కథానాయికలు ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. చిత్రమైన పోకడ నెలకొంది. కెరీర్ ఆరంభంలో తమకు జరిగిన క్యాస్ట్ కౌచింగ్ పై ఆమధ్య సీనియర్లు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా మాట్లాడారు. ఇక డ్రెస్సింగ్ విధానంలోనూ వేడుకల్లో పాల్గొన్న తీరును పలువురు వేలెత్తి చూపించారు. అయితే సినిమాల్లో ముద్దుసీన్లు, బెడ్ రూమ్ సీన్లను చేసే తరుణంలో నటలో అదో భాగమనం చెబుతుంటారు. తాజా తాప్సీ, మాటలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Taapsee Pannu: బాలీవుడ్‌లో క్లీవేజ్ చూపిస్తే.. సౌత్‌లో నాభిపైనే ఫోకస్ చేస్తారు.. తాప్సీ

Taapsee Pannu: బాలీవుడ్‌లో క్లీవేజ్ చూపిస్తే.. సౌత్‌లో నాభిపైనే ఫోకస్ చేస్తారు.. తాప్సీప్రముఖ హీరోయిన్ తాప్సీ దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై చేసిన కామెంట్లు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక్కో చోట ఒక్కోలా హీరోయిన్ల శరీర భాగాలను హైలైట్ చేస్తారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా హిందీ సినిమాల్లో క్లీవేజ్ చూపిస్తే, సౌత్ సినిమాల్లో మాత్రం నాభి పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారని ఆమె అన్నారు.

Watch More Videos

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com