మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (10:14 IST)

భారత వస్తువులపై సుంకాలు.. 50 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించిన ట్రంప్.. మోదీ హ్యాపీ

modi - trump
భారత వస్తువులపై సుంకాలను 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంగీకరించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో జరిగిన చర్చల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుంకాల తగ్గింపు వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని, భారత ఎగుమతిదారులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనంగా భావిస్తున్నారు.
 
అవగాహనలో భాగంగా, గతంలో ఉన్న 25 శాతం పరస్పర సుంకాలను తొలగించారు. భారతదేశం రష్యన్ చమురు కొనుగోలును తగ్గించిందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. 
 
ప్రతిగా, భారతదేశం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, సాంకేతికత, శక్తితో సహా 500 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన అమెరికన్ వస్తువుల దిగుమతులను పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఈ చర్యను స్వాగతించారు.  మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులపై 18 శాతం సుంకాన్ని తగ్గించడం భారతీయ వ్యాపారాలకు సానుకూలమని అన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య నెలల తరబడి వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల తర్వాత ఈ ఒప్పందం వచ్చింది. 
 
గత సంవత్సరం, అమెరికా భారత దిగుమతులపై సుంకాలను తీవ్రంగా పెంచింది, ఇది వాణిజ్య సంబంధాలపై ఒత్తిడి తెస్తుంది. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు దిగుమతిదారులలో ఒకటి, తన ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. 
 
2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత, భారతదేశం రాయితీ ధరలకు లభించే రష్యన్ చమురు దిగుమతులను పెంచింది. అయితే, ఇటీవలి గణాంకాలు ఈ కొనుగోళ్లు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయని చూపిస్తున్నాయి. సుంకాల తగ్గింపు భారత ఎగుమతులకు మద్దతు ఇస్తుందని, మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను పెంచుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది పూర్తి వాణిజ్య ఒప్పందం కాకపోవచ్చు. 
 
కానీ ఇది భారత-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా పరిగణించబడుతుంది. అదే సమయంలో, భారతదేశం సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత యూరోపియన్ యూనియన్‌తో కూడా ఒక ప్రధాన వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఈ పరిణామాలు భారతదేశం యొక్క ప్రపంచ వాణిజ్య స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తాయని, ఆర్థిక వృద్ధికి మద్దతు ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు.

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా అంతగా ఆదరణ ఉండేది కాదు. కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా రీమేక్‌లు అని, తక్కువ బడ్జెట్‌తో తీస్తారని చాలా మంది నమ్మేవారు. ఆ అభిప్రాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అయితే, కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలు ఆ ఇమేజ్‌ను పూర్తిగా చెరిపేశాయి. బలమైన కథాంశం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో భారీ స్థాయిలో, అధిక బడ్జెట్‌తో సినిమాలు నిర్మించగలమని ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయి.

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్రామ్ చరణ్ ప్రజెంట్స్ లో నిఖిల్ సిద్ధార్థ పాన్-ఇండియా చిత్రం 'ది ఇండియా హౌస్' షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వి మెగా పిక్చర్స్‌తో కలిసి ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కార్తికేయ 2 వంటి దేశవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన చిత్రాలని అందించిన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. సాయి మంజ్రేకర్ కథానాయిక. అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ వంశీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

Nabha Natesh: మహాశివరాత్రికి మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా నాగబంధం టీజర్

Nabha Natesh: మహాశివరాత్రికి మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా నాగబంధం టీజర్విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'నాగబంధం'. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ కథానాయికలుగా నటిస్తుండగా, జగపతి బాబు, జయప్రకాష్, మురళి శర్మ, బి.ఎస్. అవినాష్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు అద్భుతమైన రెస్పాన్ తో అంచనాలను పెంచాయి. ఈ చిత్రం టీజర్‌ను ఫిబ్రవరి 15, మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు.

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్టాలీవుడ్ యంగ్ లేడీస్టార్ మృణాళ్ ఠాకూర్ చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడుతుంది. నటించడంలో ఎలా తన గ్లామర్ అందాలను దాచుకోకుండా ప్రేక్షకుల మనసుల్ని దోచేస్తుందో అలాగే తన లైఫ్ లోని విషయాలను కూడా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో గతంలో ప్రేమ గురించి చెపుతూ... నేను ఒకరితో ప్రేమలో వుండేదాన్ని. అతడికి కూడా నేనంటే ఇష్టమే. ఇంతలో నాకు నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఏంటి సినిమాల్లో నటిస్తున్నావా అంటూ షాక్ అయ్యాడు. నేను నటించడం అతడికి ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదని చెప్పాడు. ఇక అలాంటి మైండ్ సెట్... బుర్రవున్న వాడితో నేను ఎలా ప్రేమను సాగిస్తాను.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
