భారత వస్తువులపై సుంకాలు.. 50 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించిన ట్రంప్.. మోదీ హ్యాపీ
భారత వస్తువులపై సుంకాలను 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంగీకరించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో జరిగిన చర్చల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుంకాల తగ్గింపు వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని, భారత ఎగుమతిదారులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనంగా భావిస్తున్నారు.
అవగాహనలో భాగంగా, గతంలో ఉన్న 25 శాతం పరస్పర సుంకాలను తొలగించారు. భారతదేశం రష్యన్ చమురు కొనుగోలును తగ్గించిందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ప్రతిగా, భారతదేశం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, సాంకేతికత, శక్తితో సహా 500 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన అమెరికన్ వస్తువుల దిగుమతులను పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఈ చర్యను స్వాగతించారు. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులపై 18 శాతం సుంకాన్ని తగ్గించడం భారతీయ వ్యాపారాలకు సానుకూలమని అన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య నెలల తరబడి వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల తర్వాత ఈ ఒప్పందం వచ్చింది.
గత సంవత్సరం, అమెరికా భారత దిగుమతులపై సుంకాలను తీవ్రంగా పెంచింది, ఇది వాణిజ్య సంబంధాలపై ఒత్తిడి తెస్తుంది. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు దిగుమతిదారులలో ఒకటి, తన ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది.
2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత, భారతదేశం రాయితీ ధరలకు లభించే రష్యన్ చమురు దిగుమతులను పెంచింది. అయితే, ఇటీవలి గణాంకాలు ఈ కొనుగోళ్లు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయని చూపిస్తున్నాయి. సుంకాల తగ్గింపు భారత ఎగుమతులకు మద్దతు ఇస్తుందని, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను పెంచుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది పూర్తి వాణిజ్య ఒప్పందం కాకపోవచ్చు.
కానీ ఇది భారత-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా పరిగణించబడుతుంది. అదే సమయంలో, భారతదేశం సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత యూరోపియన్ యూనియన్తో కూడా ఒక ప్రధాన వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఈ పరిణామాలు భారతదేశం యొక్క ప్రపంచ వాణిజ్య స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తాయని, ఆర్థిక వృద్ధికి మద్దతు ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు.