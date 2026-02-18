బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026
Gold, silver prices: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

వరుసగా రెండు రోజుల తగ్గుదల తర్వాత బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ప్రపంచ స్థూల ఆర్థిక కారకాల కారణంగా కొనుగోలు ఆసక్తి పునరుద్ధరించబడింది. అమెరికా డాలర్ లాభాలను గట్టిగా పరిమితం చేయడం వల్ల యూఎస్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడం ద్వారా బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. 
 
 
ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 1.24 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,53,294కి చేరుకుంది. ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 3.81 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.2,37,490కి చేరుకుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, బంగారం ధరలు $4,900 కంటే తక్కువగా పడిపోయాయి.
 
అయితే ట్రెజరీ దిగుబడి తగ్గడం పరిమిత మద్దతును అందించింది. వస్తువుల అంతటా సెంటిమెంట్‌ను జాగ్రత్తగా ఉంచింది. జెనీవాలో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా ఇరాన్, యూఎస్ భవిష్యత్ అణు చర్చలను రూపొందించడానికి కీలకమైన మార్గదర్శక సూత్రాలపై ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి.
 
ఇది దౌత్యపరమైన పురోగతిపై ఆశలను పెంచింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి ఈ చర్చలు గతంలో కంటే మరింత నిర్మాణాత్మకంగా ఉన్నాయని అభివర్ణించారు. ఇరుపక్షాలు ఒప్పందం కోసం యోచిస్తున్నాయి. అయితే దీని అర్థం తుది ఒప్పందం ఆసన్నమైందని కాదని ఆయన హెచ్చరించారు.
 
ఇరాన్‌పై బలప్రయోగం చేసే ముప్పును అమెరికా వెంటనే ఆపాలని అరాఘ్చి జోడించారు. ధర తగ్గినప్పటికీ, బంగారు ఈటీఎఫ్ హోల్డింగ్‌లు ఎక్కువగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఇది అంతర్లీన సంస్థాగత ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. భారతదేశం, చైనాలో భౌతిక డిమాండ్ స్థితిస్థాపకంగా ఉంది. భారతదేశం జనవరి దిగుమతులు పెరుగుతున్నాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ కమోడిటీస్ విశ్లేషకుడు మానవ్ మోదీ అన్నారు.
 
గత సంవత్సరం బాగా లాభాల తర్వాత డిమాండ్-సరఫరా అసమతుల్యత, లాభాల బుకింగ్ కారణంగా వెండిలో అస్థిరత ఏర్పడిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు, ఇటీవలి వారాలతో పోలిస్తే బంగారం పెరిగినప్పటికీ డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం పెరిగి 97.25కి చేరుకుంది. 
 
బంగారం ధర రూ.1,49,800, రూ.1,47,700 వద్ద మద్దతును కలిగి ఉండగా, రూ.1,53,150, రూ.1,55,500 వద్ద నిరోధకతను కలిగి ఉంది. ఎంసీఎక్స్ వెండి ధర రూ.2,24,400, రూ.2,18,800 వద్ద మద్దతును కలిగి ఉంది.

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదన

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదనసినీ నటి ప్రత్యూష తల్లి తన కుమార్తెకు పూర్తి న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెపై 10 మందితో సామూహిక అత్యాచారం చేయించి, ఆమె గొంతు పట్టుకుని బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేసారని ఆమె ఆరోపించారు. తన కుమార్తె చావుకి కారకులైనవారంతా కుక్కచావు చస్తారని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... భూమిపై కోర్టుల్లో తప్పించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి నా కూతురుని అన్యాయంగా పొట్టనబెట్టుకున్న వారిని వదలదు. నా కుమార్తె కాళ్ల దగ్గరకు వారిని పంపిస్తుంది.

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌సుహాస్‌ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన సినిమాలు అన్నీ చూశాను. కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే హీరో. నిజయితీగా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమాకు టైటిల్‌ మారిన అందరూ సుహాస్‌ సినిమా అంటారు. ఈ సినిమాతో సుహాస్‌ ఆడియన్స్‌ మనసులు మరోసారి గెలుచుకుంటాడు. ఈ సినిమా టీజర్‌ చూడగానే నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసిన విధానం బాగుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది' అని సందీప్‌ కిషన్‌ అన్నారు.

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మి

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మిఐదు సంవత్సరాల క్రితం తీసిన ఓ సినిమా తాలూకు అయిన అప్పులను ఇప్పటికీ కడుతూనే వున్నాను అని అన్నారు నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడిక నేను చిత్రాలను నిర్మించే రోజులు అయిపోయాయి. నేను కేవలం నటించడం వరకే. అందుకే ఎవరైనా నా దగ్గరకు కథ చెప్పేందుకు వస్తే... నిర్మాతను చూసుకున్నారా అని అడుగుతున్నాను. బూకీ చిత్రం ఈ నెల 20న విడుదల కానున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో పై విషయాలను ఆమె వెల్లడించారు.

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డి

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డిప్రత్యూష మరణం వెనుక నాటి మంత్రుల కొడుకులు పోలీస్ అధికారుల కుమారులు,పెద్ద పెద్ద బడా బాబులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల పిల్లలు ఉన్నారని తెలిసి కూడా అన్నింటికీ తెగించి కళామతల్లి నమ్మకంతో నూ నూగు మీసాల వయస్సులో ఉన్న సత్యారెడ్డి అనే ఒక యువ నిర్మాత ఒక ముందుకు వచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాటి ప్రముఖ యువ హీరో ప్రముఖ విలన్ అంకుశం రామిరెడ్డి, తెలంగాణ శకుంతల, కాస్టమ్స్ కృష్ణ, ఏవీఎస్, రమ్యశ్రీ ఐరన్ లెగ్ శాస్త్రి,కళ్ళు చిదంబరం,తిరుపతి ప్రకాష్తో పాటు భారీ తారగానం పెట్టి పెద్ద స్థాయిలో సినిమా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులువాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.
