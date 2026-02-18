Gold, silver prices: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

వరుసగా రెండు రోజుల తగ్గుదల తర్వాత బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ప్రపంచ స్థూల ఆర్థిక కారకాల కారణంగా కొనుగోలు ఆసక్తి పునరుద్ధరించబడింది. అమెరికా డాలర్ లాభాలను గట్టిగా పరిమితం చేయడం వల్ల యూఎస్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడం ద్వారా బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
ఎంసీఎక్స్ ఏప్రిల్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ ఇంట్రా-డే ప్రాతిపదికన 1.24 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,53,294కి చేరుకుంది. ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 3.81 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.2,37,490కి చేరుకుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, బంగారం ధరలు $4,900 కంటే తక్కువగా పడిపోయాయి.
అయితే ట్రెజరీ దిగుబడి తగ్గడం పరిమిత మద్దతును అందించింది. వస్తువుల అంతటా సెంటిమెంట్ను జాగ్రత్తగా ఉంచింది. జెనీవాలో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా ఇరాన్, యూఎస్ భవిష్యత్ అణు చర్చలను రూపొందించడానికి కీలకమైన మార్గదర్శక సూత్రాలపై ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి.
ఇది దౌత్యపరమైన పురోగతిపై ఆశలను పెంచింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి ఈ చర్చలు గతంలో కంటే మరింత నిర్మాణాత్మకంగా ఉన్నాయని అభివర్ణించారు. ఇరుపక్షాలు ఒప్పందం కోసం యోచిస్తున్నాయి. అయితే దీని అర్థం తుది ఒప్పందం ఆసన్నమైందని కాదని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇరాన్పై బలప్రయోగం చేసే ముప్పును అమెరికా వెంటనే ఆపాలని అరాఘ్చి జోడించారు. ధర తగ్గినప్పటికీ, బంగారు ఈటీఎఫ్ హోల్డింగ్లు ఎక్కువగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఇది అంతర్లీన సంస్థాగత ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. భారతదేశం, చైనాలో భౌతిక డిమాండ్ స్థితిస్థాపకంగా ఉంది. భారతదేశం జనవరి దిగుమతులు పెరుగుతున్నాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ కమోడిటీస్ విశ్లేషకుడు మానవ్ మోదీ అన్నారు.
గత సంవత్సరం బాగా లాభాల తర్వాత డిమాండ్-సరఫరా అసమతుల్యత, లాభాల బుకింగ్ కారణంగా వెండిలో అస్థిరత ఏర్పడిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు, ఇటీవలి వారాలతో పోలిస్తే బంగారం పెరిగినప్పటికీ డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం పెరిగి 97.25కి చేరుకుంది.
బంగారం ధర రూ.1,49,800, రూ.1,47,700 వద్ద మద్దతును కలిగి ఉండగా, రూ.1,53,150, రూ.1,55,500 వద్ద నిరోధకతను కలిగి ఉంది. ఎంసీఎక్స్ వెండి ధర రూ.2,24,400, రూ.2,18,800 వద్ద మద్దతును కలిగి ఉంది.