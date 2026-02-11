శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసు.. వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు
కేరళలోని కొల్లంలోని విజిలెన్స్ కోర్టు బుధవారం శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసులో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు కమిషనర్ ఎన్ వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. సిట్ అరెస్టు అయిన 90 రోజుల్లోపు చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడంలో విఫలమైన తర్వాత ఈ ఉపశమనం లభించింది. ఈ నిందితుడికి బెయిల్ను పొందేందుకు చట్టబద్ధంగా అర్హత కల్పించింది.
నవంబర్ 11, 2025న అరెస్టయిన వాసు, బంగారు పూత అక్రమాల కేసులో మూడవ నిందితుడు, బెయిల్ పొందిన ఐదవ నిందితుడు అయ్యాడు.గతంలో, ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి, మురారి బాబు, ఇతరులతో పాటు, బెయిల్ పొందారు. విధానపరమైన లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, సీపీఐ-ఎం నాయకుడు కూడా అయిన వాసును ఆ రోజు తరువాత అధికారికంగా కస్టడీ నుండి విడుదల చేస్తారు.
దేవస్వం కమిషనర్గా వాసు పదవీకాలంలో, బంగారు పలకలను రాగి పలకలుగా నమోదు చేసి బోర్డు ఎజెండా ముందు ఉంచారనే ఆరోపణలకు సంబంధించిన కేసు ఇది. ఆలయ ఆస్తులకు సంబంధించిన విస్తృత అక్రమాలకు ఇది ఒక కారణమని సిట్ వాదించింది.
అయితే, శాస్త్రీయ పరీక్ష ఫలితాలను అందుకోవడంలో జాప్యం కారణంగా దర్యాప్తు అధికారులు చట్టబద్ధమైన కాలపరిమితిలో చార్జిషీట్ను పూర్తి చేయకుండా నిరోధించారని తెలుస్తోంది. అరెస్టు చేసినప్పటి నుండి, వాసు ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా పూజప్పుర సెంట్రల్ జైలులోని హాస్పిటల్ బ్లాక్లో ఉంచబడ్డారు. రిమాండ్ పొడిగింపు ప్రక్రియల సమయంలో అతని చేతికి సంకెళ్లు వేసి కోర్టులో గతంలో హాజరుపరచడం వివాదానికి దారితీసింది.
ఇంతలో, బుధవారం కోర్టు ఇతర నిందితులైన పంకజ్ భండారి, గోవర్ధన్ కె.ఎస్. బైజుల రిమాండ్ను 14 రోజులు పొడిగించింది. ఒక అమ్మాయి వివాహం కోసం ప్లేట్ల నుండి వేరు చేయబడిన బంగారాన్ని ఉపయోగించడానికి అనుమతి కోరుతూ పొట్టి అప్పటి టిడిబి అధ్యక్షుడికి రాసిన లేఖను కూడా పరిశోధకులు ఉదహరించారు.
పొట్టి వద్ద అదనపు బంగారం ఉందని ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, వాసు చర్య తీసుకోకుండా తిరువాభరణం కమిషనర్కు లేఖను పంపాడని సిట్ తెలిపింది. వాసు తన పదవీకాలంలో ఎటువంటి ప్లేట్లను తొలగించలేదని నిరంతరం తప్పును ఖండించారు.