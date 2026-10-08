  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Fake Account On PK, Targeted Lokesh, But Got Arrested
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (15:36 IST)

టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య విభేదాలు.. ఫేక్ అకౌంట్లు.. ఎన్డీఏ ఆందోళన

Pawan kalyan_Babu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (15:36 IST)
google-news
టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఎన్డీఏ నాయకత్వం పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గందరగోళం, రాజకీయ ఘర్షణలు సృష్టించేందుకు వైసీపీ సోషల్ మీడియా విభాగంలోని కొన్ని వర్గాలు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని కూటమి నాయకులు ఆరోపించారు.
 
వైసీపీకి అనుబంధంగా ఉన్న వ్యక్తులు టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల పేర్లతో నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఖాతాలను తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్‌ను ప్రచారం చేయడానికి, అధికార కూటమిలో విభేదాలను రెచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
 ఇప్పుడు ఒక కొత్త పరిణామం ఈ ఆందోళనలపై దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాను సృష్టించి, నారా లోకేష్‌కు వ్యతిరేకంగా అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను పోస్ట్ చేశాడనే ఆరోపణలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం.
 
ఆరోపణల ప్రకారం, నిందితుడు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తింపును ఉపయోగించి నకిలీ ఖాతాను నడుపుతూ, మంత్రి నారా లోకేష్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని పదేపదే పోస్టులు పెట్టాడు. టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య ఉద్రిక్తతలు సృష్టించేందుకు ఇలాంటి ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు ఈ చర్యతో తలెత్తాయి.
 
హైదరాబాద్‌లో మంగళగిరిలోని ఎర్రబాలెంకు నివాసి అయిన తీర్థాల నాగ వెంకట దుర్గ రాకేష్‌ను నల్లపాడు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అతను నకిలీ ఖాతాను నడుపుతూ, సోషల్ మీడియా ద్వారా నారా లోకేష్‌కు వ్యతిరేకంగా కంటెంట్‌ను ప్రచారం చేశాడన్నది అతని ఆరోపణ.
 
ఈ ఆరోపిత ప్రచారంలో మరెవరైనా పాల్గొన్నారా అని నిర్ధారించుకోవడానికి పోలీసులు నిందితుడిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కార్యకలాపాన్ని స్వతంత్రంగా నిర్వహించారా లేక బయటి వ్యక్తులు లేదా సంస్థల మద్దతుతో చేశారా అనే విషయాన్ని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
 
ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో నకిలీ రాజకీయ ఖాతాలు, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారాలపై ఆందోళనలను మళ్లీ రేకెత్తించింది. అయితే, నిందితుడికి, వైసీపీకి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఇంకా ధృవీకరణకు లోబడి ఉంది. వాస్తవాలను నిర్ధారించడంలో ఈ దర్యాప్తు కీలకం.
 
ఆన్‌లైన్‌లో నకిలీ ఖాతాలను, తప్పుడు సమాచారాన్ని గుర్తించడంలో రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను కూడా ఈ పరిణామం ఎత్తి చూపుతోంది. ఈ ఆరోపణల చుట్టూ ఇప్పటికే ఉద్రిక్తతలు నెలకొని ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ కేసు టీడీపీ, జనసేన, వైసీపీ మద్దతుదారుల సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాలపై మరింత దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
వైకాపాకు తేరుకోలేని షాక్... ఏకంగా వందలాది కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరిక

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాబాలీవుడ్ జంట కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఈ జంట తమ కుమార్తె సరాయాతో కలిసి ఒక అందమైన పోస్ట్ ద్వారా ఈ సంతోషకరమైన విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. కియారా మొదటి గర్భధారణ సమయంలో వారు అనుసరించిన ప్రత్యేకమైన ప్రకటన శైలినీ వారు మళ్లీ అనుకరించారు. అత్యంత గొప్ప కానుకతో మరోసారి ఆశీర్వదించబడ్డాం. మా హృదయాలు ప్రేమ, కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయాయని కియారా పేర్కొన్నారు. ఆమె, సిద్ధార్థ్, సరాయా కలిసి చిన్న పిల్లల బూటీలను (అల్లిన బూట్లు) పట్టుకుని ఉన్న ఫోటోను దీనికి జత చేశారు.