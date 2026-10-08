టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య విభేదాలు.. ఫేక్ అకౌంట్లు.. ఎన్డీఏ ఆందోళన
టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డీఏ నాయకత్వం పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గందరగోళం, రాజకీయ ఘర్షణలు సృష్టించేందుకు వైసీపీ సోషల్ మీడియా విభాగంలోని కొన్ని వర్గాలు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని కూటమి నాయకులు ఆరోపించారు.
వైసీపీకి అనుబంధంగా ఉన్న వ్యక్తులు టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల పేర్లతో నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఖాతాలను తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్ను ప్రచారం చేయడానికి, అధికార కూటమిలో విభేదాలను రెచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఒక కొత్త పరిణామం ఈ ఆందోళనలపై దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాను సృష్టించి, నారా లోకేష్కు వ్యతిరేకంగా అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను పోస్ట్ చేశాడనే ఆరోపణలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం.
ఆరోపణల ప్రకారం, నిందితుడు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తింపును ఉపయోగించి నకిలీ ఖాతాను నడుపుతూ, మంత్రి నారా లోకేష్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని పదేపదే పోస్టులు పెట్టాడు. టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య ఉద్రిక్తతలు సృష్టించేందుకు ఇలాంటి ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు ఈ చర్యతో తలెత్తాయి.
హైదరాబాద్లో మంగళగిరిలోని ఎర్రబాలెంకు నివాసి అయిన తీర్థాల నాగ వెంకట దుర్గ రాకేష్ను నల్లపాడు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అతను నకిలీ ఖాతాను నడుపుతూ, సోషల్ మీడియా ద్వారా నారా లోకేష్కు వ్యతిరేకంగా కంటెంట్ను ప్రచారం చేశాడన్నది అతని ఆరోపణ.
ఈ ఆరోపిత ప్రచారంలో మరెవరైనా పాల్గొన్నారా అని నిర్ధారించుకోవడానికి పోలీసులు నిందితుడిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కార్యకలాపాన్ని స్వతంత్రంగా నిర్వహించారా లేక బయటి వ్యక్తులు లేదా సంస్థల మద్దతుతో చేశారా అనే విషయాన్ని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో నకిలీ రాజకీయ ఖాతాలు, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారాలపై ఆందోళనలను మళ్లీ రేకెత్తించింది. అయితే, నిందితుడికి, వైసీపీకి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఇంకా ధృవీకరణకు లోబడి ఉంది. వాస్తవాలను నిర్ధారించడంలో ఈ దర్యాప్తు కీలకం.
ఆన్లైన్లో నకిలీ ఖాతాలను, తప్పుడు సమాచారాన్ని గుర్తించడంలో రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను కూడా ఈ పరిణామం ఎత్తి చూపుతోంది. ఈ ఆరోపణల చుట్టూ ఇప్పటికే ఉద్రిక్తతలు నెలకొని ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ కేసు టీడీపీ, జనసేన, వైసీపీ మద్దతుదారుల సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాలపై మరింత దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.