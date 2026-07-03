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హమ్మయ్య.. రుషికొండను అలా ఉపయోగించనున్న ఏపీ సర్కారు?
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కలల గృహ ప్రాజెక్ట్ అయిన రుషికొండ ప్యాలెస్, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ ఆస్తిని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది.
రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. నెలల తరబడి చర్చల అనంతరం, ఆ ఆస్తి నిర్వహణ, మరమ్మత్తుల కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్కు లీజుకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
మొదట్లో, ఈ భవనాలను ఎలా వినియోగించుకోవాలనే దానిపై రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజల నుంచి అనేక సూచనలు వచ్చాయి. కొందరు వాటిని మ్యూజియంగా మార్చాలని ప్రతిపాదించగా, మరికొందరు వాటిని ప్రజా సౌకర్యంగా తెరవాలని కోరుకున్నారు.
కొందరు అయితే, మానసిక వికలాంగులకు ఆశ్రయం కల్పించడానికి వాటిని ఉపయోగించాలని కూడా సూచించారు. ఆ ఆస్తి వినియోగం కోసం వివిధ ఎంపికలను పరిశీలించిన కేబినెట్ ఉప కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు, ఆసక్తిగల కంపెనీల నుంచి బిడ్లను ఆహ్వానిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
దాదాపు 10 ఎకరాల్లో ఐదు బ్లాకులలో విస్తరించి ఉన్న ఈ భవనాలు చాలా కాలంగా నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఆస్తిని లీజుకు ఇవ్వడం వల్ల మౌలిక సదుపాయాలను ఉత్పాదక వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి వీలవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ ఆస్తిలో సుందరమైన తోటలు, అంతర్గత రహదారులు, నడక మార్గాలు, పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, ఇతర సదుపాయాలు ఉన్నాయి. వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి, అదనపు భవనాలను నిర్మించుకోవడానికి ఖాళీ స్థలం కూడా ఉంది.
ఆసక్తి ఉన్న కంపెనీలు జూలై 10 లోగా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలని కోరారు. గతంలో పలు హాస్పిటాలిటీ బ్రాండ్లు ఈ ఆస్తిని పరిశీలించాయి. కానీ తీరప్రాంత నిబంధనల కారణంగా విస్తరణ ప్రణాళికలకు ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. తాజా నోటిఫికేషన్తో, రుషికొండ భవనాలను ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్కు అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రారంభించింది.
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