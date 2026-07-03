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భారతదేశం మొత్తానికే టెక్నాలజికల్ హబ్గా అమరావతి
అమరావతిని కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాకుండా, భారతదేశం మొత్తానికే ఒక సాంకేతిక కేంద్రంగా (టెక్నాలజికల్ హబ్) తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి నిబద్ధతతో ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా, అమరావతిలో భారీ స్థాయి క్వాంటం ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేపడుతున్నారు.
Amaravati Quantum
ఐబీఎం, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇతర సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు కానున్న క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కేంద్రానికి ఈ రాజధాని ప్రాంతం వేదిక కానుంది. తాజాగా, ఈ కేంద్రానికి సంబంధించి ఐబీఎం ఒక కీలక సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. స్వయంగా ఆ సంస్థ సీఈవో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు.
భారతదేశంలో ఏర్పాటు కానున్న మొదటి రెండు ఐబీఎం క్వాంటం కంప్యూటర్లలో ఒకదానిని అమరావతిలో నెలకొల్పనున్నట్లు ఐబీఎం చైర్మన్, సీఈవో అరవింద్ కృష్ణ ధృవీకరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తవుతాయని, ఆ తర్వాత త్వరలోనే ఇది కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తుందని అంచనా.
క్వాంటం కంప్యూటింగ్ రంగం ఒక కీలక మలుపు వద్దకు చేరుకుందని, మరో 2-3 ఏళ్లలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు గణనీయమైన వాణిజ్య ప్రయోజనాలను అందించే స్థాయికి వస్తాయని కృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్, మెటీరియల్స్ సైన్స్, ఆర్థిక సేవలు, లాజిస్టిక్స్, సైబర్ భద్రత, అధునాతన ఏఐ వంటి అనేక రంగాలలో ఇది అత్యంత కీలకమైన పరిణామం కానుంది.
ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో చురుగ్గా వ్యవహరించడం శుభపరిణామం. ఈ చొరవ తీసుకోవడం వారికి సహజమైన ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది. 2024కు ముందు ఐదేళ్ల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోపించిన సంస్కరణాత్మక, దూరదృష్టితో కూడిన ఆలోచనా విధానం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది. పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి.
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.