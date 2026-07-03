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  4. Amaravati Quantum Dream: Big News Ahead
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (11:02 IST)

భారతదేశం మొత్తానికే టెక్నాలజికల్ హబ్‌‌గా అమరావతి

Amaravati Quantum
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (10:48 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (11:02 IST)
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Amaravati Quantum
అమరావతిని కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే కాకుండా, భారతదేశం మొత్తానికే ఒక సాంకేతిక కేంద్రంగా (టెక్నాలజికల్ హబ్) తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి నిబద్ధతతో ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా, అమరావతిలో భారీ స్థాయి క్వాంటం ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేపడుతున్నారు.
 
ఐబీఎం, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇతర సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు కానున్న క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కేంద్రానికి ఈ రాజధాని ప్రాంతం వేదిక కానుంది. తాజాగా, ఈ కేంద్రానికి సంబంధించి ఐబీఎం ఒక కీలక సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. స్వయంగా ఆ సంస్థ సీఈవో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. 
 
భారతదేశంలో ఏర్పాటు కానున్న మొదటి రెండు ఐబీఎం క్వాంటం కంప్యూటర్లలో ఒకదానిని అమరావతిలో నెలకొల్పనున్నట్లు ఐబీఎం చైర్మన్, సీఈవో అరవింద్ కృష్ణ ధృవీకరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తవుతాయని, ఆ తర్వాత త్వరలోనే ఇది కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తుందని అంచనా. 
 
క్వాంటం కంప్యూటింగ్ రంగం ఒక కీలక మలుపు వద్దకు చేరుకుందని, మరో 2-3 ఏళ్లలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు గణనీయమైన వాణిజ్య ప్రయోజనాలను అందించే స్థాయికి వస్తాయని కృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్, మెటీరియల్స్ సైన్స్, ఆర్థిక సేవలు, లాజిస్టిక్స్, సైబర్ భద్రత, అధునాతన ఏఐ వంటి అనేక రంగాలలో ఇది అత్యంత కీలకమైన పరిణామం కానుంది. 
 
ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో చురుగ్గా వ్యవహరించడం శుభపరిణామం. ఈ చొరవ తీసుకోవడం వారికి సహజమైన ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది. 2024కు ముందు ఐదేళ్ల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో లోపించిన సంస్కరణాత్మక, దూరదృష్టితో కూడిన ఆలోచనా విధానం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది. పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి.
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