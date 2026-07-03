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కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చని హామీలకు వ్యతిరేకంగా కవిత పోరాటం అరెస్ట్
తెలంగాణలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక రాజకీయ గుర్తింపును ఏర్పరచుకునేందుకు కల్వకుంట్ల కవిత తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. తన పార్టీ (టీఆర్ఎస్) కోసం దీనిని సాకారం చేసుకునేందుకు ఆమె ఏ ప్రయత్నాన్నీ వదలడం లేదు. ఇటీవల బోడుప్పల్ ప్రాంతంలో, ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ నాయకులు, ఇతర విప్లవకారుల హక్కుల కోసం నిరసన తెలుపుతున్న కవిత, ఆమె పార్టీ కార్యకర్తలు కనిపించారు.
Kavitha
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చని హామీలకు వ్యతిరేకంగా ఆమె పోరాడుతున్నారు. సరిగ్గా అప్పుడే ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగించడం, అశాంతిని సృష్టించడం వంటి కారణాలతో పోలీసులు కవితను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు.
మహిళా పోలీసులు ఆమెను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్తున్న నాటకీయ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఇలాంటి కార్యకలాపాలు రాజకీయంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటాయి.
తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు— Kalvakuntla Kavitha Office (@OfficeOfKavitha) July 2, 2026
ఉద్యమకారులను మోసం చేసిన అరాచక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పతనం తప్పదు.. pic.twitter.com/GOHUOJffK6
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.