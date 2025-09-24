YCP: నారా లోకేష్ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి వైసీపీ మద్దతు.. అరుదైన దృశ్యం
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, టీడీపీ అనేవి ప్రాథమికంగా, సైద్ధాంతికంగా వ్యతిరేక పార్టీలు. కావీ సాయంత్రం శాసన మండలిలో కొద్దిసేపు, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి వైసీపీ మద్దతు ఇచ్చింది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ నుండి కాపాడినందుకు కేంద్రాన్ని అభినందిస్తూ లోకేష్ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
ఈ తీర్మానం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామిని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది. దీని తర్వాత, స్పీకర్ ప్రతిపక్ష వైసీపీని తీర్మానంతో ఏకీభవిస్తున్నారా అని అడిగారు. అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా, వైసీపీ మద్దతు వ్యక్తం చేసింది.
ఈ తీర్మానం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడిందని కౌన్సిల్ చైర్మన్ ప్రకటించారు. టీడీపీ- వైసీపీ ఒకే వైపు నిలిచిన అరుదైన సందర్భాలలో ఇది ఒకటి. ఇది కౌన్సిల్లో అసాధారణ దృశ్యంగా మారింది.