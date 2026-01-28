భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఐసీఏఓ కోడ్ VOVI కేటాయించడంతో, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు విమానయాన రంగంలో ఒక కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. అధికారిక ప్రారంభోత్సవానికి చేరువవుతున్న అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయానికి ఈ కోడ్ ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. జనవరి 4, 2026న, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహననాయుడుతో కూడిన తొలి వాణిజ్య విమానం భోగాపురంలో ల్యాండ్ అయింది.
ఈ విమానాశ్రయం ప్రయాణీకుల, సరుకు రవాణా అవసరాలను తీర్చేలా రూపొందించబడింది. ఇది ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దీర్ఘకాల డిమాండ్ను నెరవేరుస్తుంది. 3.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన రన్వేపై విజయవంతమైన ధృవీకరణ విమాన పరీక్షల తర్వాత, ఈ విమానాశ్రయం జూన్ 2026 నుండి పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు సిద్ధమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
సాంకేతిక తనిఖీలు ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతున్నాయని అధికారులు ధృవీకరించారు. ఇది రూ. 4700 కోట్ల ప్రాజెక్ట్, ఇప్పటివరకు 91.7శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. విశాఖపట్నం నుండి సుమారు 45 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ విమానాశ్రయం విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో ఉంది.
ఇది బలమైన ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఉత్తరాంధ్ర విమానాశ్రయం ఇప్పటికే సమీప ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధికి కారణమవుతోంది. ఈ ప్రాంతం చుట్టూ వీఎంఆర్డీఏ ఆమోదం పొందిన అనేక ప్లాట్లు వెలిశాయి. అదే సమయంలో పొరుగు జిల్లాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.