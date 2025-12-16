Bhogapuram Airport: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు మే నుంచి ప్రారంభం.. జనవరిలో ట్రయల్ రన్
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. వచ్చే నెలలో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ధృవీకరించారు. మాన్సాస్-జిఎంఆర్ ఏవియేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఈవెంట్ సందర్భంగా వైజాగ్లో ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈ కార్యక్రమం రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్లో జరిగింది.
ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన తర్వాత రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు సాధించిన పురోగతిని వివరించారు. జూన్, 2026 నాటికి భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని పనిచేయించాలనేది అసలు ప్రణాళిక అని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.
ఈ విమానాశ్రయం మే నుండి ప్రారంభమవుతుందని, ఈ ప్రాంతానికి ముందస్తు కనెక్టివిటీ ప్రయోజనాలను తీసుకువస్తుందని భావిస్తున్నారు రామ్మోహన్ నాయుడు. ప్రతిపాదిత విద్యారంగంలో అనేక కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలను స్థాపించవచ్చని ఆయన అన్నారు.
ఈ సంస్థలు విమానయాన విద్య, నైపుణ్య అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తాయి. విమానయాన రంగానికి అనుసంధానించబడిన బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భోగాపురం గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది చంద్రబాబు ప్రభుత్వం యొక్క కీలక ప్రాజెక్ట్. పీపీపీ మోడల్ కింద జీఎంఆర్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన ఇది విశాఖపట్నం, సమీప జిల్లాలకు సేవలందిస్తుంది.