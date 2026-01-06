భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్లో తొలి టెస్టు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యింది.. సేఫ్ జోన్లో విజయ సాయి రెడ్డి
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి టెస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ క్రెడిట్ వార్ మొదలైంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ క్రెడిట్ సొంతం చేసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉంది. అయితే, జగన్ ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్న పాత వీడియోలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో, మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి దీనిని సేఫ్గా భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మొదటి టెస్ట్ ఫ్లైట్ను స్వాగతిస్తూ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేశారు. పార్టీ క్రెడిట్ కంటే పార్లమెంటరీ ప్రయత్నాలపై ఆయన ప్రకటన దృష్టి సారించారు. విజయసాయి రెడ్డి పార్లమెంటులో విమానాశ్రయానికి సంబంధించిన అంశాలను నిరంతరం లేవనెత్తారని చెప్పారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే దశకు చేరుకోవడం సంతృప్తికరంగా ఉందని విజయసాయి అన్నారు. విమానాశ్రయం వైజాగ్ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తుందని ఆయన హైలైట్ చేశారు.
అదే సమయంలో, కొనసాగుతున్న రాజకీయ క్రెడిట్ వార్కు దూరంగా ఉండాలని విజయసాయి రెడ్డి భావిస్తున్నారు.ఈ విధానం కొంతమంది పార్టీ మద్దతుదారులకు నచ్చలేదు. అనేక మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఆయనను విమర్శించారు. ఆయన పార్టీకి స్పష్టంగా క్రెడిట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదని వారు ప్రశ్నించారు. ఆయన మాటలు పరోక్షంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పాత్రను గుర్తించాయని మరికొందరు భావించారు.
చర్చ జరిగినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో విజయసాయి రెడ్డి ప్రభావం ఇప్పుడు పరిమితంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆయన ప్రకటనలు ఒకప్పుడు ఉన్నంత పవర్ఫుల్గా లేవు. ఈ ఎపిసోడ్ వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు కూడా ఒక పాఠం నేర్పుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆ పార్టీ కొంత క్రెడిట్ పొందాలి.
అయితే, ప్రతిపక్ష పార్టీగా దాని మునుపటి విధానం దీనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది. భూసేకరణ సమయంలో వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ విమానాశ్రయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ప్రతిపక్షంగా, అది రైతులను రెచ్చగొట్టిందని, కోర్టు కేసులు దాఖలు చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ చర్యలు ప్రాజెక్టును గణనీయంగా ఆలస్యం చేశాయి. ఈ అడ్డంకులు లేకపోతే, విమానాశ్రయం చాలా ముందుగానే పూర్తి అయ్యేదనే విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి.