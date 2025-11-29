అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్
అమరావతి కోసం మరో 20,000 ఎకరాలు సేకరించాలనే ఏపీ ప్రభుత్వ తాజా ప్రణాళికలపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని భూమిని కోరే ముందు, గత దశాబ్దంలో రైతుల నుండి, ప్రభుత్వ భూముల నుండి ఇప్పటికే తీసుకున్న 54,000 ఎకరాలకు ఏమి జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని షర్మిల అన్నారు.
29,000 మంది రైతులు తమకు ఇచ్చిన హామీలను నమ్మి మొదటి దశలో 34,000 ఎకరాలు అప్పగించారని షర్మిల గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములతో సహా మొత్తం 54,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అయినప్పటికీ, 11 సంవత్సరాల తర్వాత, రాజధాని ప్రాంతంలో దాదాపుగా అభివృద్ధి కనిపించడం లేదు.
ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారాల్సిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు కలుపు మొక్కలు, పాడుబడిన స్థలాలతో కప్పబడి ఉందని, ప్రధాన భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాలు లేదా పరిశ్రమలు ఏవీ లేవని షర్మిల అన్నారు. 700 ఎకరాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని ఇప్పుడు నివేదికలు ఎలా చెబుతున్నాయని ఆమె ప్రశ్నించారు.
మొదటి దశ భూములను ఎలా ఉపయోగించారు. కేటాయించారు లేదా విక్రయించారు అనే దానిపై పూర్తి స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ వివరాలు సీఆర్డీఏ వెబ్సైట్లో ఎందుకు అందుబాటులో లేవని, ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం ఎందుకు విడుదల చేయలేదని కూడా ఆమె అడిగారు.
రెండవ దశ భూసేకరణను షర్మిల తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఇది అనవసరం, రైతులకు అన్యాయం షర్మిల అన్నారు. కొత్త విమానాశ్రయానికి 5000 ఎకరాలు అవసరమని ప్రభుత్వం చేస్తున్న వాదన తప్పుదారి పట్టించేది అని ఆమె అన్నారు. ముంబై, భోగాపురం, గన్నవరం వంటి ప్రధాన విమానాశ్రయాలు చాలా తక్కువ భూమితో పనిచేస్తాయని ఆమె ఎత్తి చూపారు. ఉన్న విమానాశ్రయాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం చౌకగా, తెలివిగా ఉంటుంది.
ఒలింపిక్ స్టేడియంలు కూడా చాలా చిన్న ప్రాంతాలలో నిర్మించబడినప్పుడు, స్పోర్ట్స్ సిటీ కోసం 2500 ఎకరాలను ఉపయోగించాలనే ప్రణాళికను కూడా ఆమె ప్రశ్నించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ ప్రతిపాదనలు రాష్ట్రానికి కాకుండా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రణాళికలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవానికి సంబంధించినదని, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ కాదని పేర్కొంటూ షర్మిల అఖిలపక్ష సమావేశం, శ్వేతపత్రం, రైతుల రక్షణను డిమాండ్ చేశారు.