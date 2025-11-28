Amaravati: అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం..
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కావడానికి మరో ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. పని ప్రారంభించడానికి ముందు అనేక విధానాలు పూర్తి చేయాలి. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ కోసం ఆర్థిక సిఫార్సులను పీపీపీ అంచనాల కమిటీకి పంపారు. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అవి ఆమోదం కోసం కేంద్ర క్యాబినెట్కు వెళ్తాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగడానికి ముందు అనేక దశలు అవసరం. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నుండి త్రీఏ సిఫార్సులు దాదాపు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా త్రీఏ సిఫార్సులలో కొన్ని దిద్దుబాట్లు అవసరమయ్యాయి. ఎన్హెచ్ అధికారులు వాటిని తిరిగి పంపారు. అవి ఇప్పుడు తిరిగి సమర్పించబడ్డాయి.
ఎన్హెచ్ ఆమోదం తర్వాత, రెండు జిల్లాలు గెజిట్ నోటిఫికేషన్లను జారీ చేస్తాయి. అవి ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయబడతాయి. అప్లోడ్ చేసిన 21 రోజుల్లోపు ప్రజలు తమ సమస్యలను లేవనెత్తవచ్చు. జాయింట్ కలెక్టర్లు సందేహాలు లేవనెత్తిన వారికి స్పందించి సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత, రెవెన్యూ, ఎన్హెచ్ అధికారులు సంయుక్త సర్వే నిర్వహిస్తారు.
ఆందోళనలు పరిష్కరించబడిన తర్వాత, గెజిట్లో పేర్కొన్న భూమి సరిహద్దులో రాళ్లను ఉంచుతారు. ఓఆర్ఆర్ 140 మీటర్ల వెడల్పు ఉంటుంది. 5000 ఎకరాల భూమి అవసరం. ఆ తర్వాత ఐదు జిల్లాల్లో తుది గెజిట్ విడుదల అవుతుంది. పెద్ద సమస్యలు లేకపోతే, భూమిని ఎన్హెచ్కి అప్పగిస్తారు.
ఈ దశకే ఒక సంవత్సరం పట్టవచ్చు. ఏవైనా కోర్టు కేసులు ఈ ప్రక్రియను మరింత ఆలస్యం చేయవచ్చు. తుది గెజిట్ తర్వాత, అనేక అనుమతులు అవసరం. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి, పర్యావరణ అనుమతులు అవసరం. ప్రజల అభిప్రాయం కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగం.
కొండపల్లి అటవీ భూములు ఓఆర్ఆర్ మార్గంలోకి వస్తాయి. కాబట్టి అటవీ శాఖ అనుమతి తప్పనిసరి. క్లియర్ చేయబడిన అటవీ భూమిని అదే సమయంలో వేరే చోట అభివృద్ధి చేయాలి. హై టెన్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ టవర్లను కూడా మార్చాలి. ఈ దశలు పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ టెండర్ల దశకు చేరుకుంటుంది. ఈ విధానాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అమరావతి ఓఆర్ఆర్ అధికారికంగా పని ప్రారంభించడానికి మరో ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు.